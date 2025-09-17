HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Presentan un modelo de IA que podría predecir la salud de una persona a lo largo de su vida

Un equipo europeo de investigadores multidisciplinares desarrolla una herramienta generativa para mejorar la medicina personalizada y tratar a pacientes con varias enfermedades crónicas

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:17

¿Cómo evolucionará la salud de una persona en el futuro? Esa ha sido una pregunta sin respuesta. Más un deseo humano, relacionado con la ... búsqueda de la inmortalidad y la calidad de vida durante la vejez, que una realidad. Hasta ahora. Este miércoles se reveló un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) «capaz de predecir cómo podría cambiar la salud de una persona a lo largo de su vida», según el artículo ‘Aprendiendo la historia natural de las enfermedades humanas con transformadores generativos’, publicado en Nature. «Los métodos de inteligencia artificial (IA) prometen facilitar esta tarea al aprender patrones de progresión de enfermedades a partir de grandes corpus de historiales médicos», asegura el equipo interdisciplinar con investigadores del Centro Alemán de Investigación del Cáncer (Alemania), el Instituto Europeo de Bioinformática (Reino Unido), las universidades de Heidelberg (Alemania) y de Copenhague (Dinamarca).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay clientes que han llorado en la tienda al enterarse de que bajábamos la persiana»
  2. 2 Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
  3. 3

    El acusado de hacer trampas en una oposición defiende su valía: «Llevo 27 años trabajando en lo mismo»
  4. 4

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  5. 5 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  6. 6 Al-Mossassa se adelanta en Badajoz con un gran evento este fin de semana
  7. 7 El aviso de un técnico de emergencias sobre tomar queso antes de beber alcohol
  8. 8 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  9. 9

    Caso San Lázaro: hallan restos de pólvora en tres miembros de los Loletes y uno de los Hilarios
  10. 10 Se busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Presentan un modelo de IA que podría predecir la salud de una persona a lo largo de su vida

Presentan un modelo de IA que podría predecir la salud de una persona a lo largo de su vida