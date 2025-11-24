El precio del tabaco cambia desde este sábado: estas son las marcas afectadas Esta es la tercera subida del precio del tabaco del año

Judith Rueda Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:20 Comenta Compartir

El precio del tabaco vuelve a subir. El Boletín Oficial del Estado ha publicado nuevos precios del tabaco que están en vigor desde el pasado sábado 22 de noviembre y suponen la tercera subida en lo que va de año. Estos ajustes forman parte de las medidas de control de la venta de tabaco incluidas en la nueva Ley Antitabaco, cuyo objetivo es regular el consumo entre la población.

Al igual que con la subida anterior, esta se aplicará al territorio peninsular y a las Islas Baleares. Con respecto a Ceuta y Melilla, tendrán su propia subida en marcas específicas. Las nuevas subidas afectan a cigarrillos, picaduras de pipa y cigarritos tanto por envase como por unidad. Precios en Expendidurías de Tabaco y Timbre en el territorio peninsular e Islas Baleares:

CIGARRILLOS (por envase): Denim Selected Blend 100 (20): 4,60 €

Elixyr X-Line (20): 4,70 €

CIGARROS Y CIGARRITOS (por unidad): Horacio:

Horacio Maduro H1 (15): 14,30 €

Horacio Maduro H5 (15): 10,90 €

Horacio Maduro H8 (15): 8,90 €

Joya de Nicaragua:

JDN Antaño 1970 4x32 Tins 10ct (10): 2,70 €

JDN Joya Red 4x32 Tins 10ct (10): 1,95 €

Trinidad:

Trinidad Robustos Extra (12): 75,00 €

CIGARROS Y CIGARRITO (por envase): Horacio:

Horacio Estelí Club 0 - mazos (El envase de 8): 40,00 €

Horacio Estelí Club 1 - mazos (El envase de 8): 36,80 €

Horacio Estelí Club 3 - mazos (El envase de 8): 35,60 €

Horacio Estelí Club 5 - mazos (El envase de 8): 35,20 €

Horacio Estelí Club 6 - mazos (El envase de 8): 34,40 €

Joya de Nicaragua:

JDN Humidified Bag Clasico Go Pack 5 × 5 (El envase de 5): 29,95 €

JDN Humidified Bag Rosalones Go Pack 5 × 5 (El envase de 5): 29,95 €

PICADURAS DE PIPA (por unidad): Hookain Fuggi Ninja (200 g): 16,95 €

Hookain Fuggi Ninja (50 g): 4,80 €

Kingstreet (19 g): 1,65 €

Kingstreet (95 g): 7,90 €

Rattray's British Collection 7 Old Gowrie (50 g): 18,00 €

Rattray's British Collection 7 Reserve (50 g): 16,00 €

Rattray's British Collection Bagpiper's Dream (50 g): 15,00 €

Rattray's British Collection Black Mallory Tobacco (50 g): 15,00 €

Rattray's British Collection Brown Clunee (50 g): 16,00 €

Rattray's British Collection Hal O' The Wynd (50 g): 16,00 €

Rattray's British Collection Marlin Flake (50 g): 18,00 €

Rattray's British Collection Red Rapparee Tobacco (50 g): 16,00 €

Robert McConnell Black Parrot (50 g): 16,00 €

Robert McConnell Boutique Blend (50 g): 16,00 €

Robert McConnell Covent Garden (50 g): 16,00 €

Robert McConnell Highgate (50 g): 25,00 €

Robert McConnell Marylebone (50 g): 16,00 €

Robert McConnell Oriental (50 g): 15,00 €

Robert McConnell Red Virginia (50 g): 16,00 €

Robert McConnell Scottish Ck (50 g): 16,00 €

Precios en Expendidurías de Tabaco y Timbre en Ceuta y Melilla:

PICADURAS DE PIPA (por unidad): Hookain Fuggi Ninja (200 g): 12,50 €

Hookain Fuggi Ninja (50 g): 3,60 €

Kingstreet (19 g): 1,65 €

Kingstreet (95 g): 7,90 €

Es necesario recordar que esta nueva Ley Antitabaco prohibe a los usuarios fumar en piscinas, campus universitarios, andenes, marquesinas, instalaciones deportivas, terrazas de bares y restaurantes. Además de esto, estará prohibido fumar cerca de instalaciones sanitarias, centros educativos, parques o recintos infantiles.

Temas

Tabaco