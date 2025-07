Un plan para combatir el aislamiento y reforzar la identidad

Los viajes organizados para el colectivo LGTBI pueden ser una excelente herramienta de sociabilización, empoderamiento y bienestar emocional, «siempre que estén bien diseñados, sean diversos ... e inclusivos, y no se conviertan en una burbuja excluyente», puntualiza Antonio Ortega López, miembro del Centro de Psicología Sexual y Terapia de Pareja PsicoLgtb+, radicado en Madrid y especializado en el colectivo. «Como en todo, la clave está en el enfoque. ¿El viaje promueve libertad, inclusión y conexión real… o sólo vende una imagen superficial que acaba excluyendo a la mayoría de la diversidad que forma el colectivo?».

La disposición de entornos libres de juicio donde mostrarse sin miedo, es una de las ventajas que menciona el psicólogo. Además, alude al sentido de pertenencia y reconoce que «ayuda a combatir el aislamiento, fortalece la identidad y refuerza el sentimiento de comunidad» y ofrece la oportunidad para socializar sin máscaras. «Estos viajes permiten relajarse y conectar desde un lugar más auténtico», sostiene.

No es sólo ocio. «Algunos también incluyen actividades educativas, de historia LGBT, lo que enriquece la experiencia», añade y opina que los beneficios se prolongan más allá de la estancia. «Al fortalecer vínculos y autoestima, pueden contribuir a reducir factores de riesgo asociado a la soledad, la depresión o el consumo problemático».

Pero también hay inconvenientes a tener en cuenta. La guetización involuntaria se encuentra en este apartado. Ortega alude a la posibilidad de reforzar cierta sensación de burbuja o aislamiento del mundo, especialmente si se evita todo contacto con las realidades diversas También cabe la aparición de expectativas irreales. «A veces, se idealiza la experiencia grupal y puede generar frustración en quienes no logran encajar».

La presión social también está presente y alude a dinámicas de exclusión basadas en la apariencia o el estatus «lo que puede reproducir estereotipos» o, si no hay orientación profesional, la posibilidad de que el viaje se centre en el ocio nocturno y el consumo de sustancias, peligroso para los más vulnerables. Quizás, el mayor problema radique en el precio que, en su opinión, puede dejar fuera a personas trans, no binarias, mayores, racializadas o con diversidad funcional. El especialista advierte que el coste suele ser mayor simplemente por el hecho de estar dirigidas a una comunidad especifica y no necesariamente ese incremento incluye algún tipo de beneficio, simplemente es un extra 'gratuito'.