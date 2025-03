Una peligrosa estafa suplanta a la DGT: esto es lo que debes hacer

Irene Toribio Jueves, 29 de agosto 2024, 13:30 Comenta Compartir

Resultan extremadamente creíbles, por tanto, extremadamente peligrosos. Se trata de correos electrónicos y SMS que están suplantando a la DGT y que no son más que una estafa que podría dejarte sin nada. Comenzó a detectarse a principios de verano, así lo avisan desde Incibe, «ha habido un aumento en el número de campañas de ingeniería social suplantando a la Dirección General de Tráfico (DGT), especialmente a través de smishing, pero también phishing dirigidos a la ciudadanía». Y no han parado. ¿En qué consiste la estafa? ¿Qué puedes hacer para protegerte? Te lo contamos.

Los estafadores te envían un mensaje en el que se te alerta de una supuesta sanción de tráfico y el uso de excusas como la urgencia o posibles aumentos en la cuantía para que los usuarios accedan a un enlace proporcionado en el texto. «Por regla general, los motivos que más suelen utilizar los ciberdelincuentes en este tipo de fraudes que utilizan mensajes de texto son apelando a la urgencia del usuario con excusas como el límite de 24 horas para pagar la multa, último recordatorio para pagar la multa y aviso final antes de un incremento de la multa», señalan desde Incibe.

Al acceder al enlace incluido en estos mensajes, se pide al usuario que complete varios formularios, donde gradualmente se le van solicitando diferentes tipos de datos personales y, finalmente, datos de la tarjeta bancaria.

Resulta especialmente llamativo que, al acceder a los enlaces, la página parece absolutamente real y procedente de la DGT, pero no lo es. «El usuario es dirigido a una página que imita el diseño y el logo de la web oficial de la DGT. En esta pantalla, se le informa que tiene menos de 24 horas para pagar la multa, advirtiéndole que, de no hacerlo, se le aplicará un recargo del 50% y podría enfrentarse a posibles demandas legales», apuntan. Por eso, es importante que observes el remitente del email, verás que no tiene nada que ver con la DGT.

Consejos de Incibe:

En el caso de haber accedido al enlace y facilitado tus datos personales o bancarios, te recomendamos seguir las instrucciones que te proporcionamos a continuación:

- Realiza capturas de pantalla y guarda todas las pruebas posibles del mensaje y de los enlaces adjuntos. Para validar dichas evidencias, puedes utilizar testigos online.

- Ponte en contacto con tu entidad bancaria. De esta forma, te indicarán las medidas necesarias para proteger tu cuenta.

- En los próximos meses, te recomendamos que practiques egosurfing para verificar que tu información personal no se haya visto filtrada en la Red.

- Para reportar el fraude, comunícate con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, de esta manera, se podrá prevenir que otras personas sean víctimas. Por otro lado, puedes enviarnos las pruebas que hayas recolectado mediante nuestro buzón de reporte de fraude.

- Procede a interponer una denuncia ante las autoridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asegurándote de proporcionar todas las evidencias que hayas logrado recopilar del fraude.

- Si continúas dudando sobre la veracidad de una sanción de la DGT, este organismo notifica sus multas a través del correo postal (con un posterior envío al tablón edictal, en caso de que no hayan logrado localizarte en tu domicilio) y a través de notificación electrónica por medio de la DEV – Dirección Electrónica Vial.