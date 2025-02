Los peligros de las WiFis públicas: Cómo proteger tus dispositivos estas vacaciones

Irene Toribio Sábado, 17 de agosto 2024, 23:14 Comenta Compartir

Agosto es el mes por excelencia de las vacaciones para los españoles y el fin de semana de mediados de mes, coincidiendo con el tradicional puente, es cuando las ciudades están más vacías ya que sus habitantes preparan sus maletas y salen a descubrir nuevos destinos. Los aeropuertos, las estaciones de tren y autobús y los centros comerciales se llenan de viajeros, y durante las escapadas, smartphones y tabletas siempre acompañan a los turistas y cambian las redes WiFi de casa o del trabajo por redes públicas en restaurantes, hoteles o museos, entre otros. Pero, ¿conoces los peligros de conectarte a redes públicas?

Esta práctica permite estar siempre conectados sin recurrir a los datos del móvil, pero puede poner en grave riesgo la seguridad de los dispositivos y la información personal del usuario. El equipo de expertos de PcComponentes, ecommerce experto en tecnología, comparte consejos esenciales para proteger los dispositivos electrónicos al utilizar WiFis públicas durante las vacaciones de este verano.

Los peligros de las WiFis públicas

Las redes WiFi públicas son un objetivo fácil para los ciberdelincuentes. Tres de los riesgos más comunes a los que se enfrentan los usuarios al conectar sus dispositivos a redes desconocidas son la intercepción de datos (Sniffing), los ataques man-in-the-middle (MitM) o el malware y phishing.

A través del Sniffing los hackers pueden interceptar la información que los usuarios facilitan cuando usan redes WiFi públicas y robar contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos personales. Por su parte, los ataques man-in-the-middle permiten interceptar y modificar la comunicación entre dos partes, facilitando el robo de credenciales y la alteración de datos enviados. Finalmente, los cibercriminales pueden distribuir malware y engañar a los usuarios mediante páginas falsas que imitan sitios legítimos, robando así información sensible.

Cuatro trucos de seguridad para garantizar la seguridad de tus dispositivos cuando viajas

Poner en marcha medidas preventivas para salvaguardar la información personal y evitar problemas de seguridad mientras se disfruta de las vacaciones es fundamental para evitar los sobresaltos. Desde PcComponentes recuerdan cuatro sencillos trucos para aplicar en tablets y smartphones este verano:

- Actualizar y preparar todos los dispositivos antes de empezar la aventura: revisar que todas las actualizaciones de software disponibles para la tablet y smartphone que te vayan a acompañar en el viaje es el primer paso para asegurarlos. Este tipo de actualizaciones contienen parches de seguridad que protegen los dispositivos de nuevas amenazas que hayan podido surgir recientemente.

- Desactiva la conexión automática a WiFi y evita, siempre que sea posible, redes públicas: la mayoría de dispositivos electrónicos cuentan con una función de detección de redes que avisa a los usuarios cuando hay una red pública abierta, pero esta función no analiza la seguridad de la misma. Para apagar esta función, tanto en iOS como en Android, se debe acceder a la sección de Ajustes, hacer click en Redes e Internet y, a continuación, seleccionar WiFi y en preferencias de red desactivar la opción «Notificar si hay redes públicas».

- Utiliza una red VPN: instalar y activar una VPN es una de las formas más efectivas de cifrar la conexión a Internet cuando estás de viaje, protegiendo así los datos transmitidos. Esta opción tiene un coste mensual entre los 8 y los 12 euros y puede ralentizar la velocidad de datos, pero es la más recomendada a la hora de conectarse a una red WiFi pública.

- No facilitar información sensible cuando estás conectado a un WiFi desconocido: evitar introducir datos sensibles, como contraseñas y detalles bancarios, cuando no estás en tu casa es otra de las recomendaciones más sugeridas. Asimismo, utilizar aplicaciones móviles oficiales y evitar realizar compras en línea a través de estas redes puede ahorrar muchos disgustos.

«Durante las vacaciones el uso de tabletas y smartphones aumenta de forma exponencial. Esto, unido a los desplazamientos fuera del domicilio personal, multiplica las posibilidades de acceder a redes WiFi públicas con los riesgos de seguridad que esto conlleva. Tomar las decisiones adecuadas y conocer las posibilidades de configuración que ofrece cada dispositivo puede ayudar a disfrutar de unos días de relax sin preocupaciones cibernéticas. Desde el equipo de PcComponentes estamos a disposición de los consumidores para ayudarles a configurar tablets y smartphones para que sean lo más seguros posible.» afirma Julio Marín, experto en smartphone y conectividad en PcComponentes.

