El padre de los menores fallecidos en Granada sigue sedado y hospitalizado

El padre de los menores fallecidos en Huétor Tájar, presuntamente a manos de su propio abuelo, continua en estos momentos hospitalizado y sedado tras ... el trágico suceso de este lunes. El grave estado de ansiedad que atravesó el progenitor nada más conocer la noticia de la muerte de sus hijos ha llevado a que siga ingresado en el hospital del PTS en la Unidad de Salud Mental, bajo vigilancia y tratamiento médico, según informan fuentes cercanas a la investigación.

Los informes de toxicología y anatomía patológica que certifiquen las causas de la muerte de los niños de 10 y 13 años todavía no se han dado a conocer, pero desde el entorno del caso no hay dudas de que uno de los pequeños murió a consecuencia de un disparo. Por otra parte, no está previsto que este miércoles tenga lugar el entierro de los dos menores.

Hay que recordar que el abuelo se atrincheró el domingo por la noche en su casa con los dos niños y en posesión de un arma de fuego usada para la caza. Momentos antes discutió con el padre de los dos niños y el abuelo llegó sacar una escopeta para después encañonarlo.

El hombre tuvo que huir de la casa y los menores se quedaron con el anciano. Tras el aviso del progenitor, el servicio de emergencias 112 Andalucía movilizó a Guardia Civil y Policía Local de Huétor Tájar, además de a los servicios sanitarios. Empezaban entonces doce horas de tensión que acababan con el peor de los desenlaces posibles. El hombre habría acabado con la vida de sus dos nietos y posteriormente se habría suicidado con su escopeta. El levantamiento de los cuerpos se produjo pasadas las doce de la mañana del lunes.