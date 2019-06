«Más que odio, desprecio» Lunes, 3 junio 2019, 09:15

-¿Ha sentido odio alguna vez? Odio a Franco, al franquismo, a quienes aún lo reivindican, a quienes se oponen a sacarlo de Cuelgamuros...

- Más que odio, he sentido desprecio. A Franco y a quienes lo reivindican. Me duele como historiador que España haya vivido un período así por la obsesión de un grupo de gente, militares entre ellos, hostiles al cambio.

- ¿Qué sintió el pasado febrero cuando un grupo de simpatizantes de ERC les llamaron 'fascistas' a quienes homenajeaban a Machado en Colliure?

- De ese tipo de gente espero cosas así siempre. Pero no me di por aludido. Creo que ni sabían que estaba allí. Imagino que se lo decían al presidente del Gobierno. Me indignó que aún se hagan esas cosas. Luego he recibido correos de colegas catalanes que se referían a lo sucedido como una barbaridad.

- ¿Le llamó alguien de ERC para disculparse?

- No. Tampoco creo que tengan por qué hacerlo. Algunos me han comentado que quienes gritaban eran gente nacida en el exilio, no habían llegado de Barcelona... Igual me lo han dicho para dulcificarlo.

- ¿Cómo le gustaría ser recordado?

- Como historiador, sobre todo. Eso sí lo he elegido. Lo otro, no. Pasó y he respondido dentro de una cierta coherencia.