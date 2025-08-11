Estos son los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este lunes
La recaudación del sorteo ascendió a 2.292.475 euros
R. H.
Lunes, 11 de agosto 2025, 22:37
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este lunes, 11 de agosto de 2025, ha correspondido a los números 1, 10, 15, 26, 46 y 48. El complementario ha caído en el número 41 mientras que el reintegro ha ido a parar al 2. Los premios están repartidos en 5 categorías diferentes.
De Primera Categoría (6 aciertos) no hay boletos acertantes, por lo que el importe correspondiente pasa a engrosar el bote para el siguiente sorteo. Con el bote que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 1,7 millones.
De Segunda Categoría (5 aciertos y el complementario) tampoco hay boletos acertantes, por lo que el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.
De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 73 boletos acertantes, premiados cada uno con 2.957,20 euros.
La recaudación del sorteo ascendió a 2.292.475 euros.
