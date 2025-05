Nueva estafa: Cuidado si encuentras un reloj inteligente que no has pedido en tu buzón Si te regalan un smartwatch o unos auriculares, desconfía

Irene Toribio Miércoles, 28 de junio 2023, 17:26

Son tantas las formas de estafas y timos a día de hoy que parece imposible protegerse. Llamadas telefónicas, emails, mensajes de texto, Whatsapps, sorteos... La última llega directa a tu buzón. Se trata de una estafa en la que la víctima recibe en su buzón de correos un smartwatch o unos auriculares que no había pedido, y así comienza la pesadilla. El 'regalo' te puede salir muy caro. Lo ha alertado la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos (CID), pero, ¿cómo funciona esta estafa? ¿Qué tengo que hacer?

Estos relojes inteligentes, cuando se usan, se conectan automáticamente a la red Wi-Fi y comienzan a conectarse a teléfonos móviles sin permiso, obteniendo acceso a una gran cantidad de datos de los usuarios.

También pueden contener malwares que otorgarían al remitente acceso a los datos como información bancaria, contactos e informaciones de cuentas, como nombres de usuario y contraseñas. Además, puede haber malwares que accedan tanto a la voz como a las cámaras, lo que permite a los delincuentes acceder a conversaciones y cuentas vinculadas a los relojes inteligentes.

¿Qué hacer si recibes uno de estos dispositivos? Es muy importante NO encender el dispositivo. Acto seguido, llama a la Policía y alerta de lo sucedido.

¡Cuidado! No es la única forma de actuar. En ocasiones puede ocurrir que un vendedor estafador cree una cuenta en Amazon con tu nombre y dirección, datos fáciles de conseguir. Luego le añade su propio sistema de pago, muchas veces inoperativo. Después te envía su producto a casa por correo, gratis, a través de esa cuenta falsa de Amazon, con un mensaje indicando que es una promoción. Si no lo has comprado, ¡desconfía!

