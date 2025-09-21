HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 20 de septiembre, en Extremadura?
Un abuelo coge la mano de su nieto. Fotolia AdobeStock

Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos

Estudio científico. ·

La esperanza de vida creció 0,25 años cada doce meses hasta 2011, cuando se detuvo. En 2019, con el covid, empezó a caer

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:29

La esperanza de vida no sólo ha dejado de crecer. Desde hace algunos años, disminuye. Es la contundente conclusión de un estudio europeo realizado en ... 16 países, incluyendo España. Como los demás, aquí se observó «una disminución absoluta de la esperanza de vida» desde 2019. Desde entonces, se vive 0,18 años menos. Es decir, se muere casi dos meses antes de media, unos 64 días menos. La esperanza de vida tuvo un aumento sostenido entre 1990 hasta 2011, año en que empezó a ralentizarse su crecimiento. Ocho años después se registraron indicadores negativos. Los científicos que participaron en el trabajo plantean que esa caída no se debió sólo a las infecciones respiratorias causadas por el covid. También fue determinante la incidencia de enfermedades cardiovasculares y neoplasias, producidos por factores que se pueden atribuir a los hábitos de vida, más que a la genética. Hipertensión, tabaquismo, colesterol, sobrepeso, riesgos laborales, alcohol y sedentarismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  2. 2

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas
  3. 3 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  4. 4 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  5. 5 La combustión de unos plásticos complica un incendio en Badajoz
  6. 6

    El juicio por las calumnias en Facebook contra Fragoso se aplaza por quinta vez
  7. 7 El choque entre dos coches en Badajoz provoca el corte de la avenida Antonio Cuéllar Gragera
  8. 8 Herido grave tras ser corneado por un toro en las fiestas de Calzadilla
  9. 9 El tiempo en Extremadura: caída drástica de las temperaturas
  10. 10

    El boom del jamón loncheado hace proliferar las tiendas especializadas en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos

Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos