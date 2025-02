El Niño Jesús no nació en Navidad

¿Dónde nació Jesús? No hay dudas. El feliz alumbramiento tuvo lugar en Belén, aldea de Judea cercana a Jerusalén. Otra historia es determinar cuándo. Los Evangelios de Lucas y Mateo vienen a decir que Jesús nació bajo el reinado de Herodes el Grande (del ... 34 al 4 a. C.).

Relatan que José y María, casi fuera de cuentas, viajaron de Nazaret a Belén para inscribirse en el censo. Lucas dice que el padrón fue ordenado por el emperador Augusto, quien lo encargó al gobernador de Siria, Publio Sulpicio Quirino. Sin embargo, Herodes no coincidió en el tiempo con Quirino, que llegó al cargo una década después de la muerte de este rey. Sí hay constancia de que en la Judea de Herodes el Grande se realizaron otros censos.

El mismo Lucas relata que Jesús predicó durante tres años y fue crucificado cuando tenía 33, en tiempos del gobernador de Judea Poncio Pilato (25-36 d. C.). Esto supone que pudo nacer entre el 7 a. C. y el 3 d. C.. Así coincidiría con Herodes el Grande, que murió el 13 de marzo de 4 a. C. La fecha se centra más si se tiene en cuenta la supuesta matanza de los inocentes menores de dos años, no recogida en las crónicas romanas. Esta afinaría más la fecha del nacimiento entre el 7 y el 6 a. C.

Para referirse al día hay que viajar al siglo VI. El papa Juan I encargó al monje bizantino Dionisio el Exiguo calcular el año y el día de del nacimiento para separar la era pagana de la cristiana. El monje fijó el 735 de la fundación de Roma como año uno.

Superposición de ritos

Y el día que eligió el monje fue 25 de diciembre. Para ello echó la vista atrás 200 años, cuando en el siglo III, el emperador Aureliano abrió las puertas de Roma al cristianismo. En aquel tiempo, en torno al 21 de diciembre, se celebraban las fiestas del Sol Invicto y de Saturno (Saturnalia). Celebraciones en las que, además de sacrificios humanos, era costumbre hacerse regalos.

Con Constantino I, el cristianismo se hizo religión oficial del Imperio. De esta manera fueron superponiéndose las celebraciones cristianas sobre las paganas. Y la Navidad se empezó a celebrar el día 25. Sin embargo, el tiempo pone en entredicho el día. Conocido es por historiadores e investigadores que el clima no era, ni es, nada suave en Judea a finales de diciembre. Según los Evangelios, los ángeles dieron la buena nueva a los pastores que vigilaban sus rebaños en los campos. Si hubiera sido en diciembre, el ganado estaría estabulado y los pastores en su casa calentitos.

En base a esto hay teorías que fijan el nacimiento de Jesús entre marzo y noviembre, incluso en verano. Y no solo se apoyan en las ovejas, sino también el citado censo. Pese a la crueldad del Imperio en los territorios conquistados, es más lógico pensar que se fijaran los meses de más estabilidad meteorológica para facilitar el viaje de los ciudadanos hasta sus lugares de empadronamiento.