Nestea vs. Fuze Tea: la OCU revela cuál mantiene el auténtico sabor original

Atención consumidores y amantes del té frío... esto os interesa. Probablemente te haya pasado: te sientas en un bar, pides un Nestea fresquito, y te traen un Fuze Tea. Y entonces te preguntas, ¿es lo mismo? Pues sí, y no. Desde que Coca-Cola rompiese sus lazos con Nestlé, su reconocido Nestea ha quedado en algo así como 'el limbo' entre ambas marcas. Ahora en el mercado podemos encontrar ambas: Nestea sigue distibuyéndose, mientras se ha incorporado Fuze Tea. Pero, ¿Quién se quedó el nombre, y quién mantiene el sabor original? Pues la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido sacarnos de dudas y ha elaborado un estudio, analizando ingredientes, sabor, olor... y ha dictado sentencia.

Nestea se convirtió en uno de esos productos que pasan a ser una 'metonimia comercial', esto ocurre cuando un nombre de marca se mete tanto en nuestro día a día que ya no pdeimos el producto, pedimos la marca, englobando a todos los productos similares. Por ejemplo, no cuando no pedimos 'rosquillas industriales', si no 'donuts'... Pues con el té helado pasó algo parecido. Por eso, el nombre es tan importante y el tema está generando tanta controversia. Así que te sacamos de dudas.

En los últimos meses, debido al fin de la colaboración entre Nestlé y Coca-Cola, Nestea sufrió cambios significativos en su producción y distribución. A partir del 1 de enero de 2025, Nestlé confió la producción y distribución de Nestea en España, Andorra y Gibraltar al Grupo Damm.

Por su parte, Coca-Cola, tras finalizar su acuerdo con Nestlé, ha centrado sus esfuerzos en su propia marca de té helado: Fuze Tea.

¿Cuál mantiene el sabor original?

Para su análisis, OCU investigó el cambio en la fabricación y comercialización de Nestea en España comparando tres bebidas refrescantes para determinar si los consumidores perciben diferencias significativas entre ellos:

- El Nestea que se ha estado vendiendo hasta diciembre de 2024, que era la bebida de siempre, la elaborada por Coca Cola y envasada por Nestlé.

- El Nestea que se vende en 2025, el »nuevo» Nestea, que ya no fabrica Coca Cola, sino el gripo Damm.

- Fuze Tea, la nueva marca de refresco de té, elaborada por Coca Cola, y posiblemente con la fórmula del Nestea de toda la vida.

Sus ingredientes

«Es cierto que tienen menos azúcar que un refresco tradicional de cola… pero ese azúcar es sustituido por edulcorantes», explican desde OCU. «Al tratarse de refrescos también se añaden correctores de acidez o antioxidantes. Y por supuesto el aroma: de hecho, el té y el limón viene de aromas, pues el contenido es inferior al 0,1% (el mínimo legal para poder decir que tienen un determinado ingrediente)», continúan explicando desde la organización.

En cuanto a esto, «no hay diferencias entre las tres bebidas: en todos los casos son esencialmente refrescos, con un bajo porcentaje de té (0,1%) y limón (0,1%), complementados con azúcares y edulcorantes como Acesulfame K y sucralosa».

¿Qué notan los consumidores?

El estudio concluye que los consumidores identificaron diferencias significativas entre el Nestea antiguo y el nuevo, así como entre el nuevo Nestea y Fuze Tea.... Sin embargo, no se encontraron esas diferencias significativas entre el Nestea antiguo y Fuze Tea, lo que sugiere que Fuze Tea podría estar utilizando la fórmula original de Nestea.

«Todo esto nos da una pista: probablemente Coca Cola está elaborando su Fuze Tea usando la antigua formula de Nestea… mientras que Nestlé conserva el nombre, pero no el sabor«, concluyen desde la OCU.