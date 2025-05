Los musulmanes piden espacios para poder enterrar a sus muertos de acuerdo con sus ritos

Las comunidades islámicas existentes en España reclaman enterrar a sus muertos conforme al rito musulmán. En el país viven 2,3 millones de musulmanes, pero ... apenas disponen de una treintena de cementerios para inhumar a sus seres queridos de acuerdo con sus creencias. La presidenta de la organización recién creada Entierro Digno, Maysoun Douas, tildó esta situación de «injusta» y alegó que en los momentos de duelo tienen que soportar la carga añadida de estar desinformados sobre el proceso de enterramiento. La comunidad musulmana cuenta con 42 cementerios en 27 provincias, aunque solo 35 se encuentran operativos en la actualidad, lo que supone un dos por mil de los 17.850 que hay en España.

«Lo que pedimos a las administraciones públicas es que realmente hagan accesible los espacios municipales que son parte de sus competencias. No estamos hablando de nada raro, sino que la orientación sea adecuada porque el resto del protocolo funerario es el mismo», aseveró Douas. Cuatro comunidades autónomas, Galicia, Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha, carecen de lugares para dar sepultura a las musulmanes, mientras que Madrid cuenta con dos, pero no se pueden utilizar en la actualidad.

«Pese a tener ese derecho no podemos acceder a él en igualdad de condiciones con respecto a nuestros convecinos«, lamentó Douas, quien invocó el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa y de culto, tanto para los individuos como para comunidades, sin restricciones. Según la asociación, se ha dado el caso de algunos deudos que han tenido depositados a sus difuntos en cámaras frigoríficas hasta seis meses a la espera de una solución. Así las cosas, los familiares a veces tienen que desembolsar entre 3.000 y los 12.000 euros para enterrar a sus muertos.

En 1992 el Estado acordó con la Comisión Islámica de España garantizar por ley que los musulmanes pudieran ser enterrados de acuerdo con sus prescripciones religiosas y conceder a la comunidad parcelas reservadas para que los enterramientos se realicen en cementerios municipales.

Repatriación del cadáver

A veces, la solución pasa por la repatriación del cadáver, por lo general a Marruecos, el país del que proceden el 37% de los musulmanes que residen en España. En otras ocasiones no es posible tal opción por los gastos que comporta. En caso de que los musulmanes tengan la nacionalidad española, como es el caso de un millón de personas (el 44% de conjunto), los afectados se ven obligados a retrasar el entierro durante meses. «Evidentemente, no todos los musulmanes son extranjeros, lo cual significa que los musulmanes españoles no tienen un espacio donde enterrarse y donde descansar», apuntó Douas.

El enterramiento musulmán requiere que la tumba tenga una orientación perpendicular a La Meca, ya que la cara del fallecido debe mirar hacia el lugar. Eso implica en ocasiones una dificultad, pues no es fácil encajar con el resto de parcelas. La mejor solución consiste en dedicar una zona del cementerio a los enterramientos musulmanes, para que se pueda aprovechar al máximo la superficie. Muchos se ven obligados a enterrar a sus seres queridos lejos de donde viven. Una de las posibilidades más frecuentes es la inhumación en Chiva (Valencia), donde hay un cementerio privado.

Otro de los requisitos, que el cuerpo descanse sobre la tierra sin necesidad de usar féretro, se está cumpliendo en aquellos territorios que permiten prescindir del ataúd. Sin embargo, la normativa, en este caso autonómica, no es homogénea y se dan situaciones paradójicas, como que Galicia, que ya permite el entierro sin ataúd, no tenga ningún cementerio habilitado para ello.

«No somos una asociación religiosa, que las personas tengan una confesión es una cosa individual, pero eso no puede privarles de un derecho y del acceso al mismo. Lo que sí somos es una asociación que busca dignificar un momento por el que vamos a pasar todos, inevitablemente», adujo Douas.