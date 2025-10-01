HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años
Jane Goodall observa a través de un cristal a algunos de los 25 miembros de la colonia de chimpancés del Zoológico de Taronga en Sídney. R.

Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

La británica fue la mayor eminencia en el estudio de los chimpancés, y sus documentales emocionaron al mundo

Miguel G. Casallo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:27

La primatóloga, etóloga y activista medioambiental británica Jane Goodall, reconocida como la mayor eminencia mundial en el estudio de los chimpancés y Mensajera de la ... Paz de la ONU, ha fallecido este miércoles a los 91 años por causas naturales mientras participaba en una gira de conferencias en California, según confirmó su instituto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  3. 3

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  4. 4 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra
  5. 5 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  6. 6

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  7. 7

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid
  8. 8 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  9. 9 Una persona resulta herida en un choque múltiple en la carretera de Olivenza
  10. 10 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años