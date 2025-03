Muere la mujer más longeva del mundo, la catalana Maria Branyas, a los 117 años

María G. Astorga Girona Martes, 20 de agosto 2024, 11:48 Comenta Compartir

La catalana Maria Branyas, considerada la persona más longeva del mundo desde enero de 2023, ha muerto este martes en Olot (Girona). Vivió sus últimos años en la residencia de Santa Maria del Tura, donde ha fallecido, según ha explicado la familia «como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor».

La larga vida de la catalana comenzó el 4 de marzo de 1907 en San Francisco y allí vivió los primeros años de su infancia. Hija de inmigrantes españoles en EEUU, de un periodista pamplonés y de madre catalana. En 1914, a los siete años regresó a España, justo cuando estalló la primera Gran Guerra del siglo pasado. Llegó en barco atravesando las islas Azores y Cuba, una ruta alternativa para evitar los mares nórdicos y los ataques alemanes. Un viaje que marcó el destino de su familia. Pero esta mujer ha sido testigo de numerosos históricos. Consiguió sobrevivir a las dos Guerras Mundiales, a la pandemia de gripe de 1918, al franquismo, y más recientemente, a la pandemia de covid, a los 113 años. De hecho, Branyas se contagió y supero el coronavirus asintomaticamente, convirtiéndose, al mismo tiempo, en la persona de más edad en superar el virus.

Tuvo una vida muy activa y pudo viajar por numerosos lugares del mundo. Antes de establecerse en Olot, Banyas vivió en Nueva Orleans, Barcelona, Bañolas y Gerona, donde tuvo tres hijos, a los que seguirían once nietos y trece bisnietos; además de en múltiples municipios de la Costa Brava catalana. Ingresó en la residencia a los 90 años y según ha dejado ver a través de redes sociales, su vejez también ha sido activa hasta los 105 años.

Desde enero de 2023, tras el fallecimiento de Lucile Randon, una monja francesa, se le otorgó el título de persona con más edad del mundo por el grupo de investigación en Gerontología y el Guinness World Records, quienes también constataron en mayo de este año que era la octava persona y mujer que más años ha vivido. Siempre atribuyó su logevidad a una vida tranquila, la buena genética y evitar preocupaciones innecesarias. Su férrea salud es digna de estudio. Manel Esteller, director del Instituto de Investigación Josep Carreras, quien investigaba el caso de Branyas, indicaba que la edad de sus células era 14 años inferior a la que marca su DNI.

Según ha informado su familia en 'X', aseguran que la recordarán siempre por sus consejos y su bondad, en sus palabras decía hace unos días: «Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá terminado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha».

Tras una vida activa, en los últimos tiempos había mostrado signos de debilidad. Su propia familia apuntaba hace pocos días en otro mensaje en 'X' que Branyas, en sus palabras, sentía que se acercaba su hora: «Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufráis por mí. Ya me conocéis, allí donde vaya seré feliz, pues de algún modo os llevaré siempre conmigo».

Ahora, según el portal especializado Longeviquest, el título lo ha adquirido la japonesa Tomiko Itooka, con 116 años y 89 días, nacida en Osaka el 23 de mayo de 1908.