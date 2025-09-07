HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El todoterreno, precintado tras el atropello. Efe

Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza

La policía detiene al supuesto autor, un irlandés que conducía bajo los efectos de las drogas

E. P.

Palma

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:33

Una de las tres mujeres que ha sido atropellada la mañana de este domingo en la zona de Es Puetó, entre los municipios de Sant ... Josep de sa Talaia y Sant Antoni de Portmany, ha acabado falleciendo. El siniestro ha tenido lugar sobre las 11.30 horas de este domingo a la altura del número 13 de la calle Molí, según ha informado el SAMU 061.

