¿Qué ha pasado este viernes, 5 de septiembre, en Extremadura?
El cardiólogo Borja Ibáñez, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. CNIC

Borja Ibáñez

Cardiólogo
«Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

El investigador del CNIC ha demostrado que estos fármacos no son necesarios en el 70% de los infartos. «Nos están llamando pacientes y médicos de todo el mundo»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:06

A Borja Ibáñez (Madrid, 50 años) el corazón le late más fuerte cuando habla del cariño que siente por sus tres hijos, y también sus ... pulsaciones se aceleran con dos de las cosas que más ama en la vida: descargar adrenalina entre bosques con su bici de montaña y escuchar a toda pastilla a Iron Maiden y Guns N' Roses. «Soy un fanático del rock», dice. Para relajar ese frenético bombeo tiene un punto de cocinitas y disfruta «muchísimo» entre fogones. Aficiones al margen, este cardiólogo y director científico del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) acaba de revolucionar el mundo de la medicina con el ensayo clínico Reboot (ese es su nombre), presentado hace justo una semana y del que es investigador principal. El estudio, que ha implicado a 8.500 enfermos de 109 hospitales de España e Italia, concluye que los betabloqueantes, unos fármacos que desde hace 40 años se recetan a los infartados para relajar la 'patata', son totalmente innecesarios si tras el ataque al corazón, éste recupera su función normal. Sólo en España hay un millón de enfermos así.

