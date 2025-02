Los mejores hoteles de España, premiados con una, dos y tres llaves por la guía Michelin

La firma de neumáticos más famosa del planeta parece haber asumido la misión de regir el sistema de pesos y medidas en el sector de ... la hospitalidad. Con las estrellas a punto de cumplir un siglo como calibre de excelencia en los restaurantes -y objeto de deseo de los chefs-, ahora la guía roja se propone medir la talla de los hoteles con una nueva distinción, la llave Michelin, que acaban de recibir hasta 97 establecimientos de toda España.

El Mandarin Oriental Ritz de Madrid, Abadía Retuerta LeDomaine, en Sardón de Duero, el cacereño Atrio, Terra Dominicata Hotel&Winery, en la zona vinícola del Monsant y Torre del Marqués Hotel Spa & Winery, en la comarca aragonesa de Matarraña, son de momento los únicos merecedores de las tres llaves Michelin, una categoría que la casa francesa define como «un destino en sí mismo para el viaje de su vida», garantía de una estancia «que perdure en la memoria». La definición es lo suficientemente ambigua como para que las subidas y bajadas se avengan a criterio de los inspectores. Por mucho que un hotel invierta en servicios de lujo, si no tiene ese 'je en ses quoi' que busca Michelin, difícilmente logrará la máxima distinción.

Ampliar Detalle del hotel Atrio, en la capital extremeña. Turismo de Cáceres

Llama la atención que tres de los cinco galardonados -Abadía Retuerta, Terra Dominicata y Torre del Marqués- sean hoteles asociados a bodegas, un combo muy popular en las últimas décadas en el país con más viñedo del mundo, que ayuda a generar destino al margen de los núcleos urbano. También resulta significativo que solo uno de ellos esté ubicado en una gran metrópoli, síntoma de que lo más interesante del sector de la hospitalidad está sucediendo en entornos rurales. Los esfuerzos por devolver al Ritz madrileño su antiguo esplendor se ven recompensados con estas tres llaves que se suman a las dos estrellas que ya ostenta el restaurante Deesa, liderado por Quique Dacosta. Pero quizá sea Atrio el gran triunfador de esta primera edición, al convertirse en el único hotel de España que luce a la vez las tres llaves y las tres estrellas en su restaurante, logradas en 2022 tras casi dos décadas como eterno candidato.

En la categoría de dos llaves, con una definición similar a la de las dos estrellas -»un lugar excepcional por el que merece la pena desviarse»-, encontramos hasta 12 establecimientos, diseminados por Andalucía, Cataluña, Madrid, Galicia, Baleares y Euskadi. Domina esta parte del escalafón Baleares, con hasta cuatro hoteles -Cap Rocat, La Residencia Belmond Hotel Mallorca, Can Cera y Can Ferrereta- seguida de Galicia, Cataluñña y Madrid, con dos. El hotel Pepe Vieira en Pontevedra y Casa Beatnik, en Las Rias Baixas, son los gallegos. El Four Seasons y el Rosewood Villamagna, los madrileños. Y el Mandarin Oriental barcelonés y Mas de Torrent, en Girona, son los catalanes. Completan la lista el andaluz Marbella Club y la histórica casa donostiarra Akelarre, también con tres estrellas en su restaurante.

Plataforma de reservas

Con una llave han sido distinguidos hasta 80 establecimientos. Son hoteles «con carácter y personalidad propios -dice Michelin- que pueden romper moldes, ofrecer algo diferente o simplemente ser uno de los mejores de su categoría». Es aquí donde las grandes capitales se resarcen, con Barcelona y Madrid acumulando 15 y 10 hoteles respectivamente. A partir de ahí la diversidad de propuestas es un reflejo del dinamismo que vive el sector en nuestro país, desde el encanto tranquilo de una casa solariega andaluza del hotel Cortijo del Marqués a la arquitectura contemporánea de Frank Ghery en el Marqués de Riscal, pasando por la renovada estación de Canfranc, en el Pirineo, o el lujo afrancesado del hotel María Cristina de San Sebastián.

Ampliar Uno de los salones del hotel Abadía Retuerta LeDomaine, en la provincia de Valladolid.

España es el tercer país, tras Francia y Estados Unidos, en implantar esta nueva categorización por llaves a la que en los próximos meses se sumarán Italia y Japón. La expansión hacia la hotelería de Michelin no es casual, sino que responde a una estrategia para convertirse en la mayor plataforma de reservas independiente del mundo, tanto para restaurantes como para hoteles. De hecho, la guía está abandonando el formato físico para centrarse en el soporte web y móvil, donde sus influyentes reseñas incluyen enlaces para hacer reservas directas.