Más de medio centenar de acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 3.700 euros este sábado

Loterías y apuestasMás de medio centenar de acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 3.700 euros este sábado
La recaudación ha ascendido a 2.235.092 euros
R. H.
Sábado, 9 de agosto 2025, 22:12
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 9 de agosto, ha estado formada por los números 31, 43, 20, 47, 22 Y 32.
El número complementario es el 40 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.235.092 euros.
De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.
De segunda categoría (cinco aciertos + complementario) tampoco existen boletos acertantes, por lo que el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediatamente inferior.
De tercera categoría (cinco aciertos) existen 58 boletos acertantes, que recibirán 3.749,65 euros, mientras que de cuarta categoría (cuatro aciertos) hay 3.920 boletos acertantes, que recibirán 27,74 euros.
