HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado 9 de agosto en Extremadura?

Loterías y apuestas

Más de medio centenar de acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 3.700 euros este sábado

La recaudación ha ascendido a 2.235.092 euros

R. H.

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:12

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 9 de agosto, ha estado formada por los números 31, 43, 20, 47, 22 Y 32.

El número complementario es el 40 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.235.092 euros.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.

De segunda categoría (cinco aciertos + complementario) tampoco existen boletos acertantes, por lo que el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediatamente inferior.

De tercera categoría (cinco aciertos) existen 58 boletos acertantes, que recibirán 3.749,65 euros, mientras que de cuarta categoría (cuatro aciertos) hay 3.920 boletos acertantes, que recibirán 27,74 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  2. 2 La Guardia Civil investiga la muerte por arma de fuego de un hombre en Alange
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4 Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 El Corte Inglés cerrará la tienda Sfera de la calle Segura Otaño en Badajoz
  7. 7 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  8. 8 Multa de 3.000 euros por montar un circuito ilegal de madrugada en Don Benito: así es el vídeo viral
  9. 9 Fran, el extremeño que triunfó en Gran Hermano, saltará al ruedo de Barcarrota como novillero
  10. 10

    Agenex busca a 9.000 extremeños que no cobran el bono social térmico porque no saben que pueden

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Más de medio centenar de acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 3.700 euros este sábado

Más de medio centenar de acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 3.700 euros este sábado