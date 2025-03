Cuidarnos en las comidas navideñas, evitar los atracones y mantener cierto nivel de ejercicio (si no se puede ir al gimnasio sustituirlo por los paseos) ... son algunas de las recomendaciones que ofrece para estos días de excesos el cardiólogo José Ramón de Berrazueta (Santander, 77 años) con una dilatada experiencia cuidando corazones. Berrazueta, académico de Cardiología de la Real Academia Nacional de Medicina de España (Ranme) fue jefe de sección de Cardiología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander y catedrático de Cardiología desde 1989 hasta su jubilación, en 2017. Sigue atendiendo pacientes en su consulta de la capital cántabra.

–Tenemos dos semanas por delante en las que seguramente comeremos y beberemos más de la cuenta, dormiremos menos, nos saltaremos el gimnasio… ¿nos pasarán factura? ¿sufre el corazón en Navidad?

–Existe un ritmo estacional en el riesgo cardiovascular y precisamente la mayor incidencia de ictus e infartos de miocardio coincide con los meses de invierno, y obviamente no solo se concentra el incremento en los días de Navidad. Pero esto no quita que debamos cuidar nuestros hábitos saludables tan bien como en otras épocas del año. En estos días debemos procurar mantener una dieta adecuada y un nivel de ejercicio como en cualquier otra época. Aunque entiendo que será muy difícil porque el tiempo da para lo que da, y si hay más reuniones familiares, más viajes, o las comidas se hacen más copiosas y más largas las sobremesas, de alguna forma tendremos que restar tiempo de otras rutinas.

–Sobre la mesa embutidos, quesos, asados, vinos, dulces... Colesterol y grasas a tutiplén… me dirá que todo con moderación, pero ¿dónde está la moderación?

–Pues la moderación significa que, si tenemos conciencia de que habitualmente nos cuidamos en las comidas, ahora también lo debemos hacer. Posiblemente la moderación sea algo que acompaña a la edad.

–¿Se puede disfrutar sin darse un atracón de algo?

–Yo creo que sí. No hace falta comer todo lo que se pone en un menú muy extenso, abundante y variado; no hace falta atiborrarse de todo lo que hay en la mesa para disfrutar de una buena comida. Tiene que ser como los menús largos y estrechos. Poca cantidad de alimentos más variados.

–¿Cómo cuidar el corazón en estas fechas?

–Pues tratando de conservar nuestros mejores hábitos. Si se puede, aunque no tengamos el mismo tiempo, seguir manteniendo minutos de ejercicio activo. No consumir ni tabaco ni otras sustancias porque estemos de fiesta, ni abusemos de las bebidas alcohólicas. Y en lo demás moderación.

–Muchos quizá ya estén pensando en ponerse a dieta estricta en cuanto pasen las fiestas. ¿Se puede compensar así los excesos navideños?

–Es una forma de compensar. Pero a lo mejor es preferible moderar el exceso y no ser estricto después. Ganar peso es fácil. Reducirlo es muy difícil.

–También son fechas de emociones fuertes y a veces de tensiones familiares en torno a la mesa de Navidad, y hay a quien le invade una sensación de angustia y de tristeza. No es grasa ni colesterol, ¿pero afectan al corazón?

–Sin duda, las situaciones de tensión, tanto en Navidad como en cualquier otro momento, son desencadenantes de respuestas neuroendocrinas que pueden favorecer la presentación de accidentes cerebrovasculares o coronarios.

–¿Diría que las semanas inmediatamente después de la Navidad se encuentran con más casos de hipertensión, de ictus o de infartos de miocardio?

–Estos trastornos tienen un ritmo estacional claro, y como la Navidad la celebramos en invierno, pues en Navidad hay más complicaciones cardiovasculares, pero no necesariamente por ser Navidad, sino por ser invierno.

–Hay estudios que señalan que la cerveza y el vino en dosis moderadas disminuyen el riesgo de enfermedad coronaria, ¿son una invitación a bajar la guardia frente al consumo de alcohol?

–Ese consumo moderado entra en el tipo de dieta que recomendamos los médicos y que está reconocida como un componente de la dieta mediterránea. No hace falta insistir, porque todo el mundo lo sabe, que no es lo mismo disfrutar de algo más de bebidas con contenido alcohólico, que el abuso de las mismas, tanto por el trastorno de conducta que nos puede producir, como por la ganancia de peso que nos añade.

–Por cierto… ¿beber mucha agua ayuda a eliminar ese exceso de alcohol?

–No, y no es algo que hagan los que abusan ocasional o habitualmente de bebidas alcohólicas para contrarrestar su efecto. Tendrán que metabolizarlo en el tiempo que corresponda. Podrán tomar un café para despejarse y retrasar los efectos negativos, pero tardará en pasar lo que tarde en metabolizarse.

Más verduras y frutas

–¿Qué recomienda incorporar a nuestra dieta estos días o después de las fiestas?

–Siempre el consumo de más verduras y frutas y ajustar el consumo de proteínas al mínimo útil, un gramo de proteínas por kilo de peso y día.

–Se suele engordar entre dos y tres kilos… en términos médicos ¿es una barbaridad?

–Más que una barbaridad, es una pena o una desgracia. Pero no hay otra forma de no engordar, que no comiendo, y es verdad que además debemos de controlar la bebida azucarada o alcohólica porque también añaden sus calorías.

–El descanso es esencial para el corazón, pero también se ve alterado al trasnochar más… ¿una siesta de 30 minutos puede contrarrestar ese déficit de sueño, o no lo es lo mismo?

–Pues no, pero es mejor descansar cuando podamos, y la siesta es una costumbre bien asentada en nuestro estilo de vida y beneficiosa para nuestra salud cardiovascular.

–Y en esta misma línea, ¿si no podemos ir al gimnasio lo podemos compensar con una caminata?

–Claro, a lo mejor no puedo realizar el deporte que me lleva más tiempo, pero aunque reduzcamos el tiempo, siempre debemos intentar mantener el mejor nivel de ejercicio, y el más fácil es el caminar lo que podamos.

–Si tuviera que renunciar a algún producto típicamente navideño, ¿cuál sería?

–Trataré de disfrutar de todo, pero quizás no comeré una ración muy abundante de cordero, probaré los patés y algo de queso, elegiré jamón o lomo, que tiene el doble de proteínas que de grasas frente a lo contrario del salchichón y el chorizo, y también probaré algo de turrón. Al no ser diabético lo podemos disfrutar.