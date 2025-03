El termómetro empieza a bajar tras los cuatro días más cálidos nunca registrados en abril

J. A. G. Viernes, 28 de abril 2023, 10:07 | Actualizado 14:22h. Comenta Compartir

La España peninsular empieza a dejar atrás este fin de semana el episodio de calor más intenso registrado en nuestro país en un mes de abril. De miércoles a sábado van a ser los cuatro días consecutivos más cálidos habidos nunca en abril, pero ya mañana se espera una bajada generalizada del mercurio con notables descensos de unos 8 grados en prácticamente toda la península. Y el domingo se pondrá fin a este episodio de temperaturas extraordinariamente altas y propias del mes de julio, que han batido récords en 25 provincias, entre ellas Córdoba, Sevilla, Granada, Jaén, Badajoz, Cáceres, Toledo, Albacete, Ciudad Real, Teruel, Cuenca, Madrid, Segovia, Salamanca o Valladolid.

El más destacado fue el registrado este jueves a las cinco de la tarde en Córdoba, 38,8ºC, récord de temperatura para un mes de abril en la España peninsular. Superó los 38,6ºC de Elche de 2011, aunque sin alcanzar los 40,2 grados de la localidad grancanaria de Aldea de San Nicolás, el 20 de abril de 2013.

Este jueves las temperaturas fueron de 37 grados en el Valle del Guadalquivir, 36 en el Valle del Guadiana, casi 30 en Castilla-La Mancha, 30 en el Valle del Ebro, 20 a orillas del Cantábrico y entre 25 y 27 en Levante. También hubo mínimas muy altas con noches tropicales (temperaturas por encima de los 20 grados) en capitales como Jaén y Cádiz.

Según Cayetano Torres, uno de los portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes la situación está dominada por una bajada térmica, pero seguirá haciendo calor con el mercurio sobre los 36ºC en el Valle del Guadalquivir y ascensos del termómetro en la mitad oriental peninsular. El descenso empezará a última hora del día por el oeste y el norte, pero no será hasta mañana sábado cuando la bajada se extienda a toda la península, y al fin el domingo volveremos a valores más normales para las fechas de primavera en que nos encontramos.

«Ha sido una situación absolutamente anómala, impropia de finales de abril. En muchas regiones hemos visto temperaturas que nunca se habían registrado antes», dice José Antonio Maldonado

José Antonio Maldonado, que fue durante 23 años el hombre del tiempo en TVE y ahora ocupa la dirección de meteorología en la web Meteored (tiempo.com), no recuerda unos días de abril tan calurosos como estos. «Ha sido una situación absolutamente anómala, impropia de finales de abril. En muchas regiones hemos visto temperaturas que nunca se habían registrado desde que existen los observatorios«, señala Maldonado, que atribuye este episodio de calor »al recalentamiento de la masa de aire que teníamos encima, un potente anticiclón que no permitía la llegada de vientos de componente norte«.

El conocido meteorólogo, aún activo a sus 78 años, no espera lluvias en abundancia a corto plazo, de aquí a ocho días. «Puede llover en algunas zonas del Cantábrico, quizá en los Pirineos. Puede haber alguna tormenta aislada de poca monta por el interior y sobre todo en las montañas del sureste de la Península. Pero donde tanta falta hace, que es sobre todo en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde los pantanos están bajo mínimos, no se ve una situación de lluvias». Maldonado aún recuerda la sequía del año 1995, que incluso obligó a suspender por falta de nieve el Mundial de Esquí en Sierra Nevada. «Hemos tenido años secos muchas veces, pero este abril está siendo muy seco», dice el meteorólogo andaluz, que cree que este viernes no se superarán los casi 39 grados rozados en Córdoba el jueves. «Puede haber algún récord, pero no tan extremo como el del jueves, ni que afecte a tantas zonas».

Un mayo que empieza con pocas lluvias

Por lo demás, sol y pocas lluvias es lo que nos espera en el arranque de mayo. Los cuatro primeros días de la próxima semana, del 1 al 4 de mayo, predominará un tiempo seco y soleado, y solo se esperan precipitaciones el lunes en el extremo noreste y Baleares, y el miércoles y jueves en Galicia y el oeste del área cantábrica, según la predicción de la Aemet. Los tres últimos días de la semana, del 5 al 7, hay una probabilidad creciente de que la nubosidad y las precipitaciones se extiendan a toda la mitad noroeste peninsular. Pero no hay previsión de lluvias donde más se necesitan, sobre todo en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y el Mediterráneo.

Este sábado aumentará la inestabilidad en toda la mitad norte, con precipitaciones débiles que durante la tarde serán más intensas y con tormenta, mientras que en el resto seguirían predominando los intervalos nubosos de tipo medio y alto. El domingo será menos inestable, con chubascos y tormentas ya solo en el Pirineo y el noreste de Cataluña, y algunas lluvias en el norte de Galicia y el área cantábrica. Durante estos dos días las temperaturas bajarán con claridad y de forma generalizada pero todavía estarán por encima de lo normal, salvo en el norte peninsular donde serán próximas a las normales.

Las temperaturas iniciarán el lunes un nuevo ascenso por el oeste que se generalizará el martes y el miércoles, volviendo a descender a partir del jueves, quedando al final en valores normales.

Hasta un 75% menos de lluvias

La Aemet también ha dado a conocer el balance de las últimas lluvias, las que cayeron entre los días 19 y 25 de abril, que dejaron más de diez litros por metro cuadrado en el tercio norte peninsular, en puntos del sistema Central, en la mitad oeste de Salamanca y al norte de la provincia de Cáceres. En la mitad oeste de Galicia se llegaron a acumular más de 60 litros, con algunas zonas puntuales con más de 100. El día 26 solo se registraron precipitaciones, siempre menores de 5 litros, en el Pirineo y en los picos de Europa.

Con estas cantidades, el valor medio de las precipitaciones acumuladas en lo que va de año hidrológico, desde el pasado 1 de octubre de 2022, se cifra en 344 litros, lo que representa alrededor de un 24% menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo (455 litros). Las cantidades acumuladas se encuentran por debajo de sus valores normales en la mayor parte de la Península, con muchas zonas en el sur que no llegan al 75 % sobre su valor normal.