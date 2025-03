Las matrículas personalizadas triunfan en Gibraltar, pero tendrán que esperar en España

Los gibraltareños ya pueden personalizar las matrículas de sus coches. El Gobierno de la Roca inició el pasado 29 de noviembre la comercialización de este ... tipo de placas que se salen de los distintivos convencionales. En el Peñón no van a gozar de 'barra libre' como sucede en Estados Unidos, donde los conductores pueden dar rienda suelta a su imaginación tuneando las placas con mensajes y logotipos ingeniosos, pero sí van a poder elegir a su voluntad una combinación de números y letras, siempre acompañada de la 'G' inicial (de Gibraltar), y a la que podrán seguir entre uno y cinco caracteres alfanuméricos adicionales.

De este modo, Gibraltar se convierte en el último territorio que se incorpora a la 'moda' de las matrículas personalizadas y en el segundo en la península ibérica tras Andorra, que lo implantó en 2014. Esta práctica está muy extendida en Norteamérica y en los Emiratos Árabes, donde se pagan auténticas fortunas por uno de estos distintivos que muchos potentados relacionan con el glamur y la exclusividad.

En Europa occidental, la personalización de matrículas (entendida como la libre elección de una combinación de números y letras) prácticamente se circunscribe a Reino Unido, Bélgica, Alemania y la citada Andorra. Pese a que se trata de una fuente de ingresos adicional para las arcas públicas, en España «no está en la agenda», como apuntan fuentes consultadas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Hasta 500.000 libras

En Gibraltar, el Departamento de Permisos de Conducción y Matriculación de Vehículos (DVLD por sus siglas en inglés) y el Centro de Atención al Cliente del Gobierno son las entidades encargadas de supervisar la venta y expedición de las nuevas matrículas, que sólo se pueden adquirir online en esta web. También velarán para evitar los contenidos ofensivos que se pudieran derivar de algunas combinaciones alfanuméricas. En España el Reglamento General de Vehículos prescinde, por ejemplo, de las vocales para impedir combinaciones malsonantes o soeces tipo ANO o MEA. En lo que respecta a la colonia británica, las autoridades también han excluido las letras 'I', 'O', 'Q', 'S' y 'Z' para evitar confusiones con números (en España tampoco se utilizan las consonantes Q y Ñ, así como CH o LL).

La opción de crear matrículas propias en Gibraltar tiene un precio y no es precisamente barato. Cuanto menos cifras o letras, mucho más caras, para regocijo del Ejecutivo gibraltareño, que ya se frota las manos con el dinero que recaudará con los nuevos distintivos. El cuadro de tarifas oscila entre un máximo de 10.000 libras (unos 12.000 euros) para las matrículas con solo una cifra o letra, y un mínimo de 1.250 libras (1.500 euros) para las que después de la 'G' llevan tres letras y dos cifras o dos letras y tres cifras en cualquier orden.

Pero el Gobierno se ha guardado un as en la manga para sacar a subasta las combinaciones más llamativas, entre las que destacan las pujas por la placa A (a partir de 50.000 libras, 60.000 euros); la 007 (25.000 libras, 30.000 euros) o la ONE (15.000, 18.000 euros). La 1 no está disponible al tratarse de la que identifica el Tesla Signature Model S, el coche oficial del ministro principal del Peñón, Fabián Picardo.

Se han autorizado combinaciones especiales con nomenclaturas como GHO5T, M4G1C, MU51C, JOK3R, ELIT3, C00L, FL45H o VR46

Además, se han autorizado placas prémium con combinaciones especiales de letras y números con un precio de 5.000 libras (6.000 euros). Entre las más de 80 opciones disponibles aparecen nomenclaturas curiosas como GHO5T, M4G1C, MU51C, JOK3R, ELIT3, C00L, FL45H o VR46, en homenaje al piloto de motos Valentino Rossi, que lucía el dorsal 46. Otras, como la icónica F1, se han bloqueado directamente a la espera de que algún millonario puje por ella (500.000 libras).

Hasta la fecha se han vendido 610 matrículas por importe de 1,3 millones de libras (1,5 millones de euros). El precio más alto pagado ha sido de 30.000 libras (36.000 euros). En todo caso, si el propietario de las licencias más exclusivas decide revenderlas deberá abonar el 10% del beneficio obtenido con la transacción.

Como promotor de la 'liberalización' de matrículas en el Peñón, Picardo, ha calificado la iniciativa de «apasionante» recordando que «generará ingresos» para el Gobierno y «despertará el interés» de todos los propietarios de vehículos. «Una matrícula personalizada permite a cada persona mostrar su nombre, iniciales, fecha de nacimiento, aficiones, modelo de coche, profesión...», ha comentado en una nota del Servicio de Información de Gibraltar.

La meca de EE UU

La práctica de personalizar las matrículas de los vehículos se va abriendo paso en cada vez más países del mundo. La meca es Estados Unidos, donde hay verdaderos forofos del tuneo de placas.

Ampliar Matrículas estadounidenses. RC

Allí, dentro de unos límites, se pueden poner las letras y dibujos que se deseen por un precio asequible, que varía según los Estados (suele rondar los 200 dólares, unos 190 euros). Son muchos los que identifican el coche con su nombre, sus iniciales, su personaje favorito, pero también con bromas, mensajes de protesta o mostrando su apoyo a alguna causa ecologista con el dibujo correspondiente como 'protect the panther'. Y a todo color en lugar del anodino blanco y negro que impera en nuestras carreteras.

En Bélgica se pueden personalizar las licencias desde 2014 y hay vehículos con placas tan curiosas como POLICE o BATMAN. Igual que en el Reino Unido, donde un empresario forofo de la Fórmula 1 pagó más de 600.000 euros para que la placa de su coche luciera el 'F1'.

Ampliar Matrícula de F1 en Reino Unido. RC

Y luego está el caso de los Emiratos Árabes, donde salen a subasta por cantidades astronómicas matrículas con combinaciones determinadas. Sin ir más lejos el año pasado en Dubái (donde las chapas de un solo dígito son las más cotizadas) se subastó por 55 millones de dirhams (casi 14 millones de euros) una con el número 7.

Ampliar Matrícula más cara del mundo. RC

El desembolso del magnate, el mayor realizado nunca por una matrícula personalizada, se destinó a un programa benéfico de lucha contra el hambre infantil en África. Algo es algo.

Lo que pasa en España

Y en España, ¿podemos personalizar las matrículas de nuestros coches? La respuesta es 'no'. Aunque habría que matizar que se pueden realizar algunos pequeños 'retoques' pero manteniendo siempre el sistema de cuatro dígitos y tres letras (esos son «intocables»), vigente desde 2000 y que sustituyó a las formadas por las siglas provinciales seguidas de una numeración de cuatro números y dos letras. Tráfico vislumbra que el actual modelo se agotará en 2053 con la 9999 ZZZ.

El Reglamento General de Vehículos, en el punto 4 de su capítulo VII, prohíbe que en las placas se coloquen, inscriban o pinten adornos, signos u otros caracteres distintos de los señalados en el anexo XVIII. Ese anexo obliga a inscribir «dos grupos de caracteres constituidos por un número de cuatro cifras, que irá desde el 0000 al 9999, y de tres letras, suprimiéndose las cinco vocales, y las letras Ñ y Q».

Con todo, el reglamento autoriza la utilización de un apéndice situado en la parte inferior de la placa, que podrá ir grabado con publicidad, como el nombre del propio concesionario que matricula el vehículo. Además, como fondo se permite la inclusión de diseños geométricos sin significado reconocible: nada de logotipos comerciales, pero sí se permite incluir pequeños dibujos -como una bandera de cuadros- pero siempre en un color tenue que permita la perfecta visibilidad de números y letras

Se da la circunstancia de que en España se encuentra el mayor fabricante de matrículas del mundo. Se trata de la empresa Samar't, en Girona, que hace matrículas para medio centenar de países. Hace unos años la compañía elaboró un estudio que concluyó que más de un 50% de los conductores españoles desearían personalizar su matrícula, y el porcentaje subía al 70% si se trataba de jóvenes.

Según la encuesta de Samar't los principales conceptos que elegirían los españoles para estampar en sus matrículas serían su nombre o apodo, el el de sus hijos o su pareja, el equipo de fútbol de sus amores, la fecha o el lugar de nacimiento y frase que transmitan una filosofía de vida como 'Carpe Diem' o 'Sé feliz'. Además, uno de cada dos dijo que les gustaría incluir en la matrícula los códigos de su provincia, como antes del año 2000.