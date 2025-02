La maquinaria de las ayudas de la Generalitat comienza a ponerse en marcha

No importa que le falte una pared, que el suelo esté lleno de barro y que los bomberos y los policías entren y salgan continuamente ... con motobombas y mangueras. Tampoco que justo a su lado el barranco del Poyo muestre todavía los restos de la trágica riada del 29 de octubre. La sede del Ayuntamiento de Paiporta ha comenzado a recibir las peticiones de los vecinos para gestionar las ayudas de la Generalitat valenciana a los damnificados por la DANA.

Por ahora, la Conselleria de Justicia e Interior ya ha puesto en servicio 16 oficinas (Albal, Aldaia, Benetússer, Alaquás, Alfafar, Massanassa, Sedaví, Catarroja, Picanya, Carlet, Algemesí, Alginet, Turís, Chiva, Utiel y la ya citada de Paiporta) para las ayudas urgentes, aunque en los próximos días se abrirán más con el fin de agilizar las solicitudes. Además, la Conselleria de Agricultura también ha habilitado 19 Oficinas Comarcales Agrarias para facilitar la tramitación de ayudas. En estas oficinas se gestionarán las asistencias de la Generalitat, con plazo hasta el 16 de diciembre; las del Gobierno central se pueden pedir en la web del Ministerio del Interior o en las oficinas que de esta administración.

En su caso, las principales ayudas económicas de la Generalitat dirigidas a los ciudadanos son dos: una ayuda directa de 6.000 euros por vivienda afectada para la adquisición de bienes de primera necesidad y una ayuda directa, de hasta 800 euros mensuales, para facilitar el acceso a una vivienda en régimen de arrendamiento a las personas físicas cuya vivienda habitual y permanente haya resultado dañada. Además, existe una ayuda dirigida a los municipios cuyo procedimiento se iniciará de oficio mediante una petición razonada por parte de la alcaldía de la corporación local.

Las oficinas físicas, claves

Los trámites se pueden realizar de manera telemática, pero las oficinas físicas deben jugar un papel clave, por el perfil de buena parte de los usuarios, que no tienen conocimientos avanzados del mundo digital, y por las propias circunstancias de la DANA, que ha podido destruir ordenadores u otros dispositivos informáticos. La gestión en las oficinas busca ofrecer a los damnificados todo el apoyo, en un momento en que el factor psicológico también está muy presente.

«Se ha montado una oficina en la localidad y estamos montando otra. Los vecinos están informados porque todo el mundo sabe que hay ayudas de 6.000 euros, pero aquí les enseñamos a cumplimentar los impresos y les decimos la documentación que les hace falta porque es verdad que tienen muchas dudas», explica Vicent Ciscar, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Paiporta.

Disponer de una documentación adecuada es un paso imprescindible para acceder a las ayudas. Así, primero, se debe proporcionar las escrituras de la vivienda dañada o un contrato de alquiler para justificar la posesión o el arrendamiento. Dado que en un número importante de los casos estos documentos han desaparecido a causa de la riada, la Generalitat acepta la presentación de otros, como los recibos de pago de impuestos, de pago de suministros o el catastro.

En este sentido, el Colegio de Registradores de Valencia ha puesto a disposición gratuita de los afectados la posibilidad de obtener una nota simple de la propiedad, un documento que resultaría suficiente para justificar el dominio de un bien.

También los ayuntamientos están colaborando en este proceso, proporcionando documentos que certifican que el peticionario está inscrito en el censo de la localidad o copias del recibo del IBI, escritos que son válidos para solicitar esa ayuda de 6.000 euros.

Aportación de pruebas

Además, los representantes de las administraciones piden a los potenciales receptores de las ayudas que presenten todo tipo de materiales que permitan visualizar los destrozos. Las fotografías pueden servir como testimonio, y por ello se recomienda que se incluyan todas las imágenes posibles. También deben añadirse facturas de electrodomésticos y otros bienes u otros documentos que sirvan de soporte a la reclamación. «La finalidad de las ayudas es recuperar la normalidad del día a día, para ello los electrodomésticos es importantes», explica Juan José Cortes Vélez, director General de Innovación de la Consellería de Innovación de la Generalitat, que ahora se ha desplazado a Paiporta para supervisar el proceso de gestión de las ayudas.

Por esta oficina pasan estos días vecinos con dudas sobre cómo realizar las gestiones. Paquita, que se salvó de la muerte gracias a que pudo subirse a un vehículo, cuenta que se le rompieron las gafas y que perdió todo lo que tenía guardado en el congelador de su casa. «Creo que de eso no me van a dar nada, pero he venido a preguntar», afirma. «Mi vivienda no se ha visto afectada, pero el trastero y el párking, que es de montacoches, sí. Unos policías de Vitoria nos han dicho que vengamos al ayuntamiento a preguntar, y aquí estamos», asegura otra paiportina, Amparo Vizcaíno.

Algunas asociaciones han puesto en marcha iniciativas para personas en exclusión social que pueden encontrar más difícil realizar los trámites. Técnicos de Nuevo Hogar Betania se han instalado en Paiporta para colaborar en este tipo de trámites. «A estos usuarios les estamos pidiendo certificados de empadronamiento, fotografías y recibos que sirvan para justificar su situación», explica Fátima Calvente, representante de Nuevo Hogar Betania. Entre las primeras personas a las que han ayudado se encuentran los miembros de una familia que se dedica a la venta ambulante.