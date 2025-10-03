HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un maestro imparte clase a sus alumnos de Primaria. F. Rodríguez

Los maestros de Primaria, entre los más satisfechos de Europa

Un estudio señala que más del 90% siente orgullo por su trabajo y disfruta de los retos que plantea la enseñanza, aunque un 83% se queja del exceso de alumnos por clase

C. P. S.

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:46

La satisfacción de los maestros de Primaria en España con su vida profesional es elevada. La mayoría (96%) se siente con frecuencia (muy a ... menudo o a menudo) satisfecha con su profesión y siente orgullo por ella (97%), proporciones que sitúan los niveles de satisfacción y orgullo de los maestros españoles entre los más altos de Europa. Así lo muestran los últimos datos disponibles procedentes de una encuesta internacional de 2023 a los profesores de Matemáticas de los alumnos de 4º de Primaria, en el marco de TIMSS (Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias) y que han sido analizados por Funcas con motivo del Día Mundial de los Docentes, que se celebra este domingo 5 de octubre.

