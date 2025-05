La madre de uno de los alumnos de Jerez: «Solo he podido decirle que se pusiese a salvo» Centenares de familiares se han agolpado en la puerta del instituto horas después de que un alumno de 14 años apuñalara a tres profesores y dos compañeros

Antonio Garrido Madrid Jueves, 28 de septiembre 2023, 11:54 | Actualizado 18:58h. Comenta Compartir

Rostros de terror y conmoción en las inmediaciones del Instituto Elena García Armada de Jerez de la Frontera (Cádiz). Han pasado solo unas horas desde que un alumno de 14 años apuñalara a tres profesores, entre ellos su tutora, y a dos compañeros que trataron de mediar en la agresión. Las muestras de preocupación entre los padres y familiares de los alumnos allí presentes no se han hecho esperar. Centenares de ellos se han agolpado en la puerta del instituto minutos después de conocerse la noticia para reencontrarse con sus hijos, que han ido saliendo del centro de forma ordenada al haber quedado suspendidas las clases.

Una de las alumnas de la clase de al lado donde han ocurrido los hechos, ya fuera del centro, ha relatado el suceso en primera persona: «Ha sido nada más sentarnos en las sillas», ha relatado, asegurando además haber visto a una profesora «en el suelo gritando». «Entonces hemos salido del aula y nos lo hemos encontrado -al presunto agresor- con dos cuchillos levantados en la mano y sonriendo», ha explicado para 'Espejo Público'.

El programa 'Vamos a ver' ha podido hablar con alguno de los padres allí presentes, que se han mostrado visiblemente conmocionados: «Mi hijo me ha llamado por teléfono para contarme lo que había pasado. Me ha dicho que estuviera tranquila, pero que un compañero había apuñalado a varios chicos y chicas y a varios profesores. Me ha dicho que estaba malito el chico», ha confesado una de las madres entre lágrimas.

«Le he dicho que se pusiera a salvo. Estaba tan nerviosa que en lugar de darle al mando del garaje, he dado al intermitente... Solo podía pensar en qué habría pasado si hubiera tenido una pistola», ha añadido visiblemente desencajada.

Minutos después, la directora del centro ha hablado ante la prensa sobre lo ocurrido, dejando claro que «no hemos detectado nunca ningún problema. Somos un centro normal y corriente, como otros centros de educación secundaria». Además, ha confirmado que valoran «empezar mañana la jornada de forma normal».

«Preocupación» y «reflexión urgente»

Personalidades de la política y de diferentes instituciones han reaccionado con rapidez a la agresión en el instituto de Jerez. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado estar «preocupado» por lo ocurrido, y sigue «muy atento la evolución del caso», mientras que la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, se está desplazando a este centro tras conocer el incidente. De la misma forma, Juan Espadas, secretario general del PSOE en Andalucía, se ha declarado «sobrecogido» y ha aseverado que «los centros educativos andaluces deben estar libres de violencia».

También ha reaccionado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, que ha lamentado el «desgraciado» suceso, al tiempo que ha llamado a una «reflexión urgente» y a alcanzar «pactos de estado que incidan en la educación» de los jóvenes. Por su parte, Patricia del Pozo, Consejera de Educación de Andalucía, ha querido «agardecer a la Policía por su inmediata intervención».