Administración de Loterías de la calle Zaragoza

Estos son los resultados del sorteo de la Lotería Nacional del 18 de octubre: premios y localidades donde ha tocado

El primer premio de 60.012 euros se ha repartido en cinco localidades españolas

Redacción

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:20

El primer premio de este sábado 18 de octubre ha llevado la suerte a cinco localidades distintas: Baza, Collado Villalba, Coslada, Salamanca y El Cantillo.

El número agraciado con el primer premio, dotado con 60.012 euros al billete, ha sido el 70.504. Ha caído en estos puntos de venta:

Plaza de las Eras, 16 – Baza (Granada).

Anacleto López, 4 – Collado Villalba (Madrid).

Uruguay, 25 – Coslada (Madrid).

San Pablo, 6 – Salamanca (Salamanca).

Valerio Padrón, 2 – El Cantillo (Santa Cruz de Tenerife).

El segundo premio fue para el número 02.133, dotado con 12.000 € se ha repartido en:

Joaquín Costa, 20 – Teruel (Teruel).

Plaza de los Pinazo, 3 L-205 – Madrid (Madrid).

La Asomada, 88 – Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife).

Poeta Miguel Hernández, 9 – Mislata (Valencia).

Enrique Navarro, 30, D2 – Valencia (Valencia).

Avda. Diputación, 9 – Anna (Valencia).

Ferial, 52 – Benavente (Zamora).

