Estos son los resultados del sorteo de la Lotería Nacional del 18 de octubre: premios y localidades donde ha tocado El primer premio de 60.012 euros se ha repartido en cinco localidades españolas

Administración de Loterías de la calle Zaragoza

Redacción Sábado, 18 de octubre 2025, 18:20 Comenta Compartir

El primer premio de este sábado 18 de octubre ha llevado la suerte a cinco localidades distintas: Baza, Collado Villalba, Coslada, Salamanca y El Cantillo.

El número agraciado con el primer premio, dotado con 60.012 euros al billete, ha sido el 70.504. Ha caído en estos puntos de venta:

Plaza de las Eras, 16 – Baza (Granada).

Anacleto López, 4 – Collado Villalba (Madrid).

Uruguay, 25 – Coslada (Madrid).

San Pablo, 6 – Salamanca (Salamanca).

Valerio Padrón, 2 – El Cantillo (Santa Cruz de Tenerife).

El segundo premio fue para el número 02.133, dotado con 12.000 € se ha repartido en:

Joaquín Costa, 20 – Teruel (Teruel).

Plaza de los Pinazo, 3 L-205 – Madrid (Madrid).

La Asomada, 88 – Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife).

Poeta Miguel Hernández, 9 – Mislata (Valencia).

Enrique Navarro, 30, D2 – Valencia (Valencia).

Avda. Diputación, 9 – Anna (Valencia).

Ferial, 52 – Benavente (Zamora).

Temas

Loterías y Apuestas del Estado