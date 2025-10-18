Estos son los resultados del sorteo de la Lotería Nacional del 18 de octubre: premios y localidades donde ha tocado
El primer premio de 60.012 euros se ha repartido en cinco localidades españolas
Redacción
Sábado, 18 de octubre 2025, 18:20
El primer premio de este sábado 18 de octubre ha llevado la suerte a cinco localidades distintas: Baza, Collado Villalba, Coslada, Salamanca y El Cantillo.
El número agraciado con el primer premio, dotado con 60.012 euros al billete, ha sido el 70.504. Ha caído en estos puntos de venta:
Plaza de las Eras, 16 – Baza (Granada).
Anacleto López, 4 – Collado Villalba (Madrid).
Uruguay, 25 – Coslada (Madrid).
San Pablo, 6 – Salamanca (Salamanca).
Valerio Padrón, 2 – El Cantillo (Santa Cruz de Tenerife).
El segundo premio fue para el número 02.133, dotado con 12.000 € se ha repartido en:
Joaquín Costa, 20 – Teruel (Teruel).
Plaza de los Pinazo, 3 L-205 – Madrid (Madrid).
La Asomada, 88 – Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife).
Poeta Miguel Hernández, 9 – Mislata (Valencia).
Enrique Navarro, 30, D2 – Valencia (Valencia).
Avda. Diputación, 9 – Anna (Valencia).
Ferial, 52 – Benavente (Zamora).