«Llegamos a los 80 cada vez con más calidad y autonomía»

Los expertos lo llaman 'gerontolescencia', explica María Dolores Puga. experta en envejecimiento del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. «Ha surgido una nueva ... edad transicional entre la adultez y la vejez, igual que apareció la adolescencia -que nuestros abuelos no conocieron- entre la infancia y la edad madura. Ahora se puede llegar a 65 años y hasta los 80 con gran calidad de vida, autonomía y potencial. Una imagen alejada de la jubilación entendida como la antesala del declive y que ha primado desde siempre».

Según las tablas de mortalidad, la esperanza de vida en España ha crecido en los últimos tiempos 19 años para los hombres y 23 para las mujeres, lo que significa que muchas personas cuando se retiran aún tienen por delante casi un tercio de su biografía. «Llevamos más de un siglo ganando tres meses por cada año que sobrevivimos, debido sobre todo a la mejora de las condiciones durante la infancia. Nos hemos hecho más iguales ante la muerte».

El país más envejecido

Los españoles mayores de 65 años superarán en 2050 el 30% de la población y de ellos más de cuatro millones rebasarán la barrera de los 80. La ONU advierte de que España será entonces el país más envejecido del mundo (en pugna con Japón), algo que está sujeto a los ciclos del mercado laboral y los consiguientes flujos migratorios. Pero Puga huye del alarmismo, «que es fruto de leer el futuro con herramientas de un pasado que ya no se corresponde con la situación actual».

¿Hay menos niños? Por supuesto. «Pero la respuesta no es tanto porque nazcan menos, sino porque sobreviven más. Antes, la mitad de los críos no llegaban a cumplir los 15 años, por eso hacía falta tener más si querías garantizar el reemplazo generacional». La investigadora recuerda que no hay ninguna población, humana o animal, que tenga baja mortalidad y alta natalidad».

Lo trae a colación por otro factor que cobrará importancia en dos décadas, cuando entran en umbrales de 60 años los primeros 'baby boomers', una generación muy llena -dice-. Crecimientos como los experimentados en la segunda mitad del siglo XX son la excepción, no la regla». A su juicio, el gran desafío es sanitario. «Hay que mirarse en el espejo de la sociedad que ya somos y adaptar nuestras estructuras a poblaciones distintas, con longevidades más prolongadas y transiciones de edad más retrasadas».