Leonardo DiCaprio, el rey de Hollywood

Gerardo Elorriaga Sábado, 16 de noviembre 2024, 18:16 Comenta Compartir

Leonardo DiCaprio ha alcanzado los 50 años. Lo leemos y no damos crédito. El eterno adolescente ha rebasado el medio siglo de existencia. No, no ... es posible que aquel muchacho discapacitado y patético de '¿A quién ama Gilbert Grape?', el apasionado de 'Romeo+Julieta' o el pobre y enamorado de 'Titanic', se haya convertido en un adulto. Pero sí, las estrellas también envejecen, aunque, quizás, más lentamente que los individuos de a pie y, además, celebran fiestas de cumpleaños a las que acuden Brad Pitt o Paris Hilton. Tal vez el actor haya perdido sus características greñas, pero sigue siendo un icono del cine contemporáneo.

Su vocación resulta extraordinariamente temprana. La patada que propinó a su madre mientras contemplaba un lienzo del maestro renacentista le granjeó el particular nombre. Aun no había nacido y, al parecer, ya se hacía notar de una forma dramática. La anécdota, sucedida en la galería Uffizi de Florencia, puede ser falsa. En cualquier caso, cabe establecer cierto paralelismo entre el artista polifacético y el actor camaleónico, capaz de asumir roles tan diversos como el del magnate Howard Hughes y el poeta Arthur Rimbaud y salir bien parado. La imagen del joven y seductor DiCaprio se ha perpetuado, posiblemente gracias a 'Titanic', el 'blockbuster' por antonomasia que fue estrenado en 1997. Curiosamente, fueron sus siguientes proyectos los que le erigieron en uno de los intérpretes más prestigiosos del mundo. A ese respecto, la estrecha relación con el director Martin Scorsese, con quien ha rodado media docena de películas, ha sido determinante para afianzar ese crédito. Además, ha trabajado con realizadores de la talla de Christopher Nolan, con quien rodó 'Origen', y Alejandro González Iñarritu, a quien debe 'El renacido', la producción que le proporcionó su único Oscar tras cinco nominaciones. La fortuna se halla unida al actor, que ejemplifica al joven rubicundo estadounidense. Pero las apariencias suelen engañar, incluso en Hollywood. En realidad, Leonardo es hijo de Irmelin Indebirke, inmigrante alemana con raíces ucranianas, y George DiCaprio, de origen italiano y alemán. Sus padres se divorciaron cuando sólo contaba un año y vivió, con estreches, junto a su madre en barrios multirraciales de Los Ángeles como Los Feliz. El pequeño Leonardo creció delante de una pantalla pequeña y doméstica. Los anuncios y pequeños papeles en series como 'Roseanne' o culebrones como 'Santa Barbara' le dieron tablas para aventuras mayores. Su trayectoria está vinculada a hechos trascendentales. El primero fue su elección para el rol protagonista de 'Vida de este chico', su debut cinematográfico. No resulta casual que fuera elegido para ese papel por Robert de Niro, el otro indispensable de Scorsese, y que esta primera incursión fuera recibida con galardones a la mejor promesa. '¿A quién ama Gilbert Grape'?, su segunda, mereció una nominación al Oscar. Sólo tenía 23 años cuando se sumergió en el 'Titanic'. Aunque no obtuvo ningún premio relevante, la magnífica recepción por crítica y público lo catapultó. Ahora bien, en ese recorrido triunfal también sufrió algún revés. Por 'La playa', su siguiente proyecto, fue nominado al Razzie al peor actor. Pero DiCaprio ha sepultado ese mal paso debajo de todas los ambiciosos retos que ha asumido en los últimos veinte años, los más fecundos de su carrera. La versatilidad ha guiado una sucesión de creaciones que han supuesto su madurez artística. Leonardo ha cambiado y no nos hemos percatado. Lejos de aquellos primeros roles como imberbe quedan sus ambiguos personajes en 'thrillers' de la talla de 'Shutter Island' o 'Infiltrados', y el del guía sometido a la calamidad absoluta en un medio hostil en 'El renacido', que le proporcionó su primer premio de la Academia. Ahora, su esperanza radica en 'Los asesinos de la luna', su último trabajo estrenado, bien recibido. Lejos de la prensa rosa La multiplicidad de intereses ha empujado al actor a incursiones más allá de su oficio. Ha participado en la producción de sus películas, e incluso ha conducido el documental 'Antes del diluvio', proyecto que lo llevó por todo el mundo para testimoniar desastres medioambientales. La lucha contra el cambio climático y la defensa de los derechos de la comunidad homosexual han sido las claves de esa presencia pública. Leonardo, sin embargo, huye de los focos de la prensa rosa. Ha sido una presa codiciada porque su historial amoroso también es prolífico, aunque más homogéneo que el profesional. La vida amorosa del artista está plagada de relaciones con modelos que no suelen llegar a los 25 años cuando las conoce, regla que raramente incumple. Helena Christensen, Gisele Bundchen y Bar Refaeli son algunas de las implicadas y, actualmente, mantiene una relación con la italiana Victoria Ceretti. Algunas llegaron a disfrutar de su isla privada en la costa de Belice. Pero ni siquiera DiCaprio es perfecto. También hay algunos episodios más oscuros. Toby Maguire, amigo de DiCaprio, fue procesado por organizar timbas clandestinas de poker en las que participaban sus íntimos y empresarios que arriesgaban dinero ajeno. En 2005, una mujer irrumpió en una reunión de esta pandilla, conocida como 'Wolf Pack' o 'Pussy Posse' por sus conquistas sexuales, y agredió al actor con una botella. La herida en la cara y el cuello requirió 17 puntos de sutura. Más allá de estos inconvenientes inherentes a la fama, la vida de DiCaprio recuerda la frase que pronunció su personaje Jack Dawson en el fatídico trasatlántico. Entonces, aseguró eufórico que era el rey del mundo. Al menos, es el soberano de Hollywood.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Hollywood