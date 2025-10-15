HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?

79 jugadores de la Bonoloto se llevan más de 3.000 euros este miércoles

La recaudación ha ascendido a 2.513.152,50 euros

R. H.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:23

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 15 de octubre, ha estado formada por los números 5, 8, 21, 40, 42 y 43. El número complementario es el 23 y el reintegro, el 1.

La recaudación ha ascendido a 2.513.152,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 79 boletos acertantes, premiados con 3.004,48 euros cada uno.

