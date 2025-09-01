Jorge Rey alerta sobre un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño de 2025

D.H. Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:34 Comenta Compartir

Se ha convertido en el meteorólogo de confianza de miles de personas en redes sociales. Las predicciones del joven Jorge Rey, que se basan en el método de las cabañuelas, causan sensación y para muchos es un referente a la hora de saber el tiempo que hará en nuestro país. Ahora, el gurú burgalés ha anunciado para el otoño 2025 un fenómeno climatológico inusual que «lleva años sin darse» en España.

Según sus pronósticos, la estación otoñal será «mucho menos húmeda» que la del año anterior, caracterizándose por una predominancia de anticiclones estacionarios que limitarán las lluvias y mantendrán las temperaturas relativamente altas. Asegura que «se espera un bloqueo anticiclónico en España produciéndose un otoño canso, donde la nieve y el verdadero invierno no llegue realmente hasta enero», y advierte con un refrán: «A sereno otoño, invierno ventoso».

Además, ha recordado que el pasado otoño fue duro. «Hubo precipitaciones en medio de una sequía, borrascas con muy fuertes tormentas, pero que España se quedó al margen de países como Reino Unido o Alemania entre otros».

Una llegada que lo cambia todo

La clave de esta predicción está en que el océano Pacífico se encuentra en una fase neutra, sin la influencia de El Niño ni de La Niña. Esto hará que los patrones habituales cambien: no llegarán a la península ibérica las grandes masas de aire muy frío y, en su lugar, predominará el tiempo estable, con anticiclones sobre España. Así lo explica Jorge Rey, que señala que esta situación «lo cambia todo» respecto a los últimos otoños y traerá un escenario poco común en esta época del año.

El tiempo en septiembre, octubre, noviembre y diciembre

Según Jorge Rey, septiembre empezará con tormentas, sobre todo en el norte y centro de la península, pero en la segunda mitad el tiempo se volverá más estable y con temperaturas más altas. Octubre sería más seco y cálido de lo habitual, con algunas lluvias en torno a la festividad del Pilar. En noviembre llegarán borrascas al norte, aunque menos fuertes que en otros años. Para diciembre, prevé nieblas y heladas en el interior en la primera parte del mes, y hacia finales, la posible entrada de vientos atlánticos que traerían más humedad. Rey insiste en ser prudente con este pronóstico, pero destaca que el gran cambio podría darse en el invierno de 2026, si se confirma la llegada de La Niña, lo que devolvería a España un invierno más frío e intenso.

El joven termina señalando que el «verdadero invierno» podría no llegar hasta enero.