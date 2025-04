Bidé obligatorio

En el siglo XIII, los vascos se unen a la corona de Castilla y mantienen sus fueros y Cáceres es conquistada por el rey de ... León, que la dota de un fuero. Cuando los reyes de Castilla iban a Gernika, juraban los fueros y cuando Isabel la Católica vino a Cáceres, también juró su fuero. De los fueros vascos, deviene el cupo, o sea, dinero. Del fuero de Cáceres deviene el cariño, o sea, una ordenanza medieval que obliga a saludar a quien te encuentres por la calle so pena de multa. Así que, en Cáceres, de saludos, mucho y de dinero, poco: los sueldos más bajos, las pensiones más bajas y el cariño más alto.

He vivido siempre en ciudades con ordenanzas excéntricas. Pasé 20 años en Vilagarcía de Arousa y allí, el ayuntamiento había emitido una orden municipal que obligaba a los vecinos a caminar por su derecha. Y si no lo hacían, multa. La ordenanza decayó, pero se mantiene en el inconsciente de los nativos, que siguen la norma en el paseo marítimo, y de los concejales, que peatonalizan sin parar, haciendo las delicias de una vecindad que ejercita así su pasión de caminantes con orden.

También viví tres años en Zamora, donde no tienen un fuero medieval que obligue a saludar ni una ley de hace medio siglo que organice el deambular. En Zamora, no han apostado por ordenar la calle, sino por ordenar la intimidad. Allí, por ley, desde 1986, el Plan General de Ordenación Urbana establece que se instale bidé obligatoriamente en los cuartos de baño. La conjunción de las tres ciudades donde he vivido daría como resultado el paraíso: un lugar ideal donde todo el mundo caminaría por la derecha, se saludaría efusivamente y aliviaría sus partes nobles en un higiénico bidé.