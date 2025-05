Investigan un nuevo caso de agresión sexual de dos adolescentes a un menor en Lleida

Cristian Reino Barcelona Viernes, 17 de marzo 2023, 11:01 Comenta Compartir

Los Mossos investigan una nueva presunta agresión sexual de dos menores de 16 años a un compañero de clase de un instituto de Cervera (Lleida). La víctima tiene 15 años. Según Catalunya Ràdio y el diario Segre, el menor les acusa de hacerle tocamientos por encima de la ropa cuando estaban en el centro escolar.

Los padres, que han denunciado los hechos, han convocado una concentración este viernes frente al centro educativo. La presunta agresión sexual se produjo el 24 de enero, si bien, los Mossos no recibieron la denuncia hasta hace dos semanas. Abrieron diligencias y trasladaron los hechos a la Fiscalía de Menores de Lleida.

La víctima fue acorralada por dos compañeros. La presunta agresión sexual ocurrió en clase, delante de los demás alumnos, que no dijeron nada por miedo. El chico que sufrió la presunta agresión estuvo 15 días sin ir a clase. Cuando regresó, volvieron a acosarle. El centro cambió a los presuntos agresores de clase, para alejarle de la víctima, pero no funcionó. El 'bullying' no se detuvo. Los padres han decidido cambiarle de centro escolar.

Esta nueva denuncia llega tras los casos de Badalona, Rubí, El Vendrell, Salou y Esparraguera.