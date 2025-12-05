HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo del edificio abandonado en Añaza, Tenerife EFE

Investigan la muerte de una menor de 13 años tras caerse desde un edificio en Tenerife

Por el momento, se descarta la participación de terceras personas

E.P.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:16

La Policía Nacional investiga desde este jueves el fallecimiento de una menor de 13 años que se habría precipitado ayer en un edificio abandonado en Añaza, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Por el momento, la investigación descarta la participación de terceras personas, si bien las pesquisas continúan abiertas, según ha informado la Policía Nacional a los medios a través de una nota.

En el momento en el que ocurrieron los hechos, poco antes de las 20.00 horas de este jueves, la víctima se habría encontrado acompañada de otras tres menores de edad, quienes habrían alertado de lo ocurrido en el lugar a los cuerpos de seguridad y emergencias.

Así, una vez activada la sala del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias, se movilizaron los recursos necesarios para operar en la emergencia, entre ellos una ambulancia medicalizada y una básica del Servicio de Urgencias Canario, efectivos de la Policía Nacional y Policía Local, según informa a Europa Press el Cecoes 112 Canarias.

