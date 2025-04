La investigación de la muerte de las mellizas de Oviedo avanza sin apuntar a un caso de bullying

J. C. R.

Tan solo dos horas después del terrible final de Anastasiia y Aleksandra, las dos hermanas de 12 años y nacionalidad rusa que se precipitaron desde la sexta planta del edificio en el que residían con sus padres, la Policía Nacional ya pudo confirmar que se trataba de «un suceso trágico» en el que no había habido intervención de terceras personas. Ese fatídico viernes, las hermanas habían salido de casa en la cuarta planta para ir al colegio, pero en su lugar subieron al sexto piso, posaron sus mochilas en el rellano y abrieron la ventana. Fallecieron en el acto.

La tragedia conmocionó a Oviedo, de luto oficial durante dos días, y sumió en la más profunda tristeza a una familia «muy normal, educada y respetuosa», según quienes les conocen. Las hermanas, siempre muy unidas, eran unas estudiantes de sobresaliente. Acudían, al igual que su hermano pequeño de 10 años, al colegio público de La Ería, donde mantenían una relación buena con sus compañeros, como corroboraron fuentes policiales. La investigación, ya en sus últimas etapas, apunta en la misma dirección que lo revelado el primer día: «Un suceso trágico». Tras analizar el entorno familiar y escolar de Anastasiia y Alekxandra, se descarta por ahora un posible caso de bullying. La Fiscalía de Menores, según fuentes consultadas por este diario, no ha abierto ningún tipo de diligencias al respecto.

«Es un suceso desgarrador», afirmó ayer la delegada del Gobierno, Delia Losa. «Es tremendo cualquier tipo de suicidio, pero en este caso la muerte de dos niñas tan inesperada es trágica», insistió. El Cuerpo Nacional de Policía «tiene la investigación muy avanzada y se espera que hoy mismo -por ayer- pase toda la información a disposición judicial», abundó Losa.

Los investigadores estaban ayer, precisamente, ultimando los detalles del caso para dar traslado al juzgado, que será quien determine a partir de ahora si es necesario añadir alguna que otra diligencia a la causa.

A las nueve de la mañana, las puertas del colegio de La Ería volvían a abrir sus puertas. Alumnos y familias aún se mostraban muy conmocionados por lo sucedido y preferían optar por el silencio. Son muchas las personas que están rotas por el dolor que les produce el inesperado fallecimiento de las hermanas. Sus compañeros de aula de sexto de Primaria tienen previsto salir hoy de viaje de estudios a Madrid, para visitar museos y la Warner. Las pequeñas, al parecer, habían rehusado hace unos días ser partícipes de esta escapada a la capital.

Las fuentes policiales consultadas insisten en que, hoy por hoy, no se puede hablar de que las pequeñas sufrieran un presunto acoso escolar. Tras tomar declaración a miembros de su familia y de su colegio, no encuentran «nada raro» en este sentido. Además de recoger testimonios entre quienes formaban parte del día a día de Anastasiia y Alexandra, los investigadores también analizaron dibujos hallados en la habitación de las pequeñas, presuntamente con tintes suicidas, pero este es un extremo del que no existe por ahora una confirmación oficial.

Por otro lado, en el barrio de La Ería se sigue respirando discreción y respeto desde el viernes por la mañana, cuando la fatal tragedia del fallecimiento de Anastasiia y Alekxandra, dos hermanas mellizas, de nacionalidad rusa, conmocionaba a todo el barrio. También a Oviedo y a Asturias al completo. Allí, en La Ería, donde hacían su vida diaria las pequeñas de doce años, junto a sus padres, Igor y Olga, de 43 y 44 años; y su hermano de diez años, quienes las conocieron siguen «sin poder entender qué ha podido pasar».

Fuentes cercanas al entorno escolar de las pequeñas aseguran que eran niñas «ejemplares, de sobresaliente». Hablaban bien el idioma y estaban «integradas» en el aula. No solo eso, sino que «la implicación en el colegio también se extendía a toda la familia». Una familia «discreta y reservada», pero que hace vida en el barrio.

En una de las calles que nace en la plaza de Pedro Miñor existe una pequeña tienda de comestibles de alimentos típicos de la cocina de Europa del Este. Allí, Igor Zuev, padre de las niñas fallecidas, acudió la tarde de este pasado sábado a comprar un par de productos. «Desde hace tres años viene de vez en cuando a comprar comida, pero no suele entrar a contar su vida privada», aseguró la dueña del establecimiento.

De hecho, afirmó que «era habitual verle con el niño pequeño», incluso llegando a considerar que «no tenía más hijos». Nunca vio a las hermanas. Sí, en cambio, en una peluquería cercana, donde «iban como cualquier niña de su edad, nunca hubiéramos imaginado nada parecido».