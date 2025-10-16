Una influencer denuncia las condiciones de los autónomos en España: «Nadie te cuenta que ser tu propio jefe es ser tu propio esclavo» El vídeo ha reabierto heridas ahora que el Gobierno español propone subir las cuotas de los autónomos en 2026

Irene Toribio Jueves, 16 de octubre 2025, 10:08

«¿Pero de qué te quejas? Si pagas mucho, es porque ganas mucho.» Con esta frase tan contundente arranca Rocío Camacho uno de sus vídeos más duros, una denuncia directa y sin filtros sobre las condiciones de los autónomos en España. El vídeo, aunque es de 2024, ha reabierto heridas ahora que el Gobierno español propone subir las cuotas de los autónomos en 2026. «La realidad es que ser autónomo en España es una mierda», sentencia la influencer, cuyos contenidos suelen mezclar denuncia, reflexión y también una dosis de belleza cotidiana. Pero en este caso, lo que muestra Rocío está lejos de ser bonito.

«Nadie te cuenta que esto no va de ser tu propio jefe, sino de ser tu propio esclavo», afirma en un clip que está volviendo a ser viral, «siempre he creído que emprender es uno de esos riesgos admirables que deberían ser aplaudidos. Porque tener la valentía de jugar con la incertidumbre de tu futuro, poniendo en riesgo todos tus recursos, es digno de admirar. Y sin embargo, no se aplaude, se castiga», añade en el vídeo, que acumula más de ocho millones de visualizaciones.

«Qué irónico que se nos llene la boca de decir que vivimos de las pequeñas y medianas empresas, pero que a nadie le importen las condiciones en las que viven estas mismas», dice Camacho.

Para quienes desconocen la situación de los autónomos, ella misma lo explica, y es que hay personas que pagan por trabajar, algo que «parece broma, pero es la realidad de cientos y cientos de personas», dice visiblemente molesta, «y somos jóvenes, pero no gilipollas».

Gente que, asegura, está harta de vivir asfixiada escuchando promesas falsas de políticos de cualquier color que juran ayudas que no existen, que no llegan nunca. «Ojalá esto no ofenda a nadie. Algo imposible a día de hoy, creo. Pero muchas personas se matan a trabajar solo para pagar. ¿En qué momento se nos ha olvidado que no vivimos para pagar, sino que trabajamos para vivir?», comenta.

Continúa mencionando que más de 17.000 autónomos se dan de baja cada mes, y no cree que sea por falta de motivación al emprender, sino porque nadie quiere vivir con menos derechos y más obligaciones, sintiendo «que a nadie le importas, pero que todos te necesitan».

Su mensaje termina con una petición: «Así que dejemos de difundir el mensaje equívoco sobre lo que es ser autónomo en España. No es si tanto te quitan es porque tanto ganas. Todos pagamos impuestos. La diferencia es cuando toca pagar sin ingresar. Y te empiezas a agobiar y a desmotivar, por supuesto. Y ya no va de trabajar, de intentar o de tener más o menos recursos. Va de presión fiscal. De no tener derecho a paro. A ponerte malo un día cualquiera. O a la ansiedad que genera el día 30 de cada mes. Entre facturas, documentos, impuestos, declaraciones, sociedades... Y otras tantas tareas que se te acaba olvidando cuál era el propósito de todo esto», sentencia.

Tiene claro que, al fin y al cabo, «es una sensación de estar metiéndote en un pozo sin fondo, autoexplotándote e intentando gestionar un dinero que no tienes, sintiéndote obligado a triunfar con la única finalidad de no hundirte».

Así que, igual, «ser autónomo no es tan idílico como te habían contado». Igual se ha convertido, dice, «en un factor de riesgo con pocas ventajas y muchas exigencias».

En un país que presume de vivir de sus pequeñas y medianas empresas, cada vez son más los que deciden marcharse o rendirse. Y Rocío tiene claro que emprender no debería ser un acto de supervivencia, sino una oportunidad. Pero mientras el temor siga pesando más que el talento, y las condiciones sigan castigando al esfuerzo, la frase de Rocío resonará con fuerza: «Ser autónomo en España es una mierda».

