El «devastador» incendio de Tenerife obliga a evacuar a más de 12.000 personas El fuego, que afecta ya a once municipios, sigue lejos de la capacidad de extinción tras arrasar más de 8.400 hectáreas

El incendio forestal de Tenerife ya ha arrasado más de 8.400 hectáreas y ha obligado a evacuar a 12.279 frente a las 26.000 que se dijo inicialmente y que correspondían al censo de la zonas desalojadas, Unas 700 de ellas están siendo atendidas en los distintos recursos habilitados. También hubo que desalojar el Observatorio Meteorológico y el Instituto Astrofísico de Canarias.

La noche del sábado al domingo transcurrió tranquila en el incendio forestal de Tenerife gracias una condiciones meteorológicas más favorables de lo inicialmente esperado. Durante este domingo, un total de 23 medios aéreos lucharán durante la jornada contra las llamas del incendio forestal de Tenerife, activo desde el pasado 15 de agosto y que se encuentra fuera de capacidad de extinción. Así lo ha informado el Gobierno de Canarias, que agrega que, como todos los días, el trabajo desde el aire se ha retomado desde primera hora de la mañana.

Durante la noche se ha contado con un total de 343 efectivos por tierra, de los que 150 bomberos lucharon junto a la Unidad Militar de Emergencias en la defensa de los bienes materiales y viviendas de las zonas evacuadas. Según los últimos daños de la pasada noche, el incendio forestal se extiende por 10 municipios, aunque se han realizado evacuaciones en 11, con una superficie de casi 8.400 hectáreas en un perímetro muy amplio, con 70 kilómetros.

Las autoridades han aclarado que la cifra real de personas evacuadas se estima en 12.279, una vez aportados los datos por los ayuntamientos y fuerzas de seguridad, al margen del censo que refleja una cifra superior.

Situación actual del incendio

Sobre la situación del incendio, el flanco sur está bastante consolidado y se ha reforzado con retardante. Otro sector perimetrado, aunque con puntos calientes, es el que va desde La Esperanza hasta Tacoronte.

La zona del Cerro sí ha habido incidencias y en El Ravelo con reproducciones de gran intensidad que han sido atacadas. Las reactivaciones esta noche pueden ser mayores y se deben priorizar las zonas evacuadas.

El frente de Santa Ursula avanza porque es inaccesible y la parte que más preocupa se localiza en el Valle de La Orotava, donde se concentrará un importante contingente de recursos para defender los bienes.

Mientras, los altos de Güímar (Cho Marcial) concentraron ayer sábado los medios aéreos más pasados, como son los hidroaviones, con el objetivo de bajar la intensidad del fuego, aunque el humo no lo ha permitido siempre, por lo que se ha reforzado la línea de defensa.

Es «absolutamente excepcional»

Se trata del incendio forestal más complejo que se ha producido en los últimos 40 años en el archipiélago, según dijo el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que señaló que es «absolutamente excepcional y está hambriento». Además se está viendo favorecido por la complicada orografía del terreno, las altas temperaturas y la disminución de la humedad.

Según los técnicos, el fuego está fuera de capacidad de extinción y se comporta como un incendio de sexta generación, con escasa visibilidad por el intenso humo, lo que dificulta la intervención de los medios aéreos.

Desde que se inició el fuego en el monte de Arafo, en la isla de Tenerife, la noche del pasado 15 de agosto, hasta este sábado, la flota aérea había realizado 1.700 descargas de agua, equivalentes a un volumen de 2,7 millones de litros.

Por tierra, 265 efectivos, entre ellos más de doscientos militares de la Unidad Militar de Emergencia (UME), tratan de combatir las llamas, que abarcan un perímetro de 70 kilómetros.

Se investiga el origen

Aún se desconocen las causas que han originado este devastador fuego, aunque se están investigando «desde el minuto uno», según dijo el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, tras mantener este sábado una reunión con el presidente canario y los responsables de las unidades que están combatiendo el incendio forestal. «El Seprona y la Guardia Civil están trabajando desde el minuto uno en la valoración de cuál pudo ser el foco principal, las razones, la causa... pero ahora todos los medios estamos especialmente ocupados y preocupados en luchar contra el fuego y proteger a los ciudadanos, sus propiedades y el patrimonio natural», señaló Marlaska, que espera que en los próximos días «podamos tener el incendio controlado y que el tiempo acompañe».

Por su parte, Fernando Clavijo reconoció la gravedad del incendio, sobre todo por la parte norte, donde se ha desbordado. Añadió que el trabajo de los medios aéreos y terrestres han permitido que el escenario no sea el peor de los previstos, aunque reconoció que, hasta ahora, el tiempo no ha ayudado. «El comportamiento meteorológico ha sido francamente severo». Clavijo se congratuló de que, pese a la virulencia de las llamas, no se haya quemado de momento ni una sola casa ni haya habido daños personales.

Los vecinos afectados por los desalojos están siendo informados de la situación por el Gobierno canario a través de SMS, en los que también se les indica el lugar al que acudir para el desarrollo «ordenado» de la evacuación. Manuel Miranda, su responsable de Emergencias, habló este sábado de «evacuaciones masivas» que se están efectuando de forma escalonada sin descartar nuevos desalojos a lo largo del día. Y la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, reconoció que son horas «complicadas» y que a pesar de los esfuerzos, el resultado no es del todo satisfactorio.

Rotura del canal de agua de Aguamansa

Al problema del incendio que se originó en Arafo, hay que añadirle otro inconveniete: una rotura en el canal de agua de Aguamansa. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, anunció a primera hora de la mañana que «los bomberos de Tenerife iban a trabajar en este nuevo frente que afecta a todos los núcleos del norte por encima de la TF-5, así como Los Baldíos en La Laguna y El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife», pero las circunstancias lo han impedido.

Monserrat Románel, comunicó en la rueda de prensa de las 14.30 horas, que «no ha sido posible acceder al canal de agua, debido a que se encuentra en zona afectada», por lo que se mantiene la comunicacion con los servicios básicos de agua y luz.