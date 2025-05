Importante novedad sobre los audios de WhatsApp: ya no hace falta que los escuches

Redacción Hoy Lunes, 22 de julio 2024, 19:47 Comenta Compartir

Los audios de WhatsApp no siempre son la opción más cómoda. No querer o poder escucharlo en cualquier parte, la longitud de los mismos... para muchos es tedioso recibir audios a través de esta red social. Por eso, esta novedad va a suponer una algría para gran parte de los usuarios de la plataforma. Ahora se pueden transformar los audios en texo. Además, las transcripciones no solo benefician a las personas que prefieren leer en lugar de escuchar audios largos, también son una herramienta de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva.

Además, con esta función se simplifica la búsqueda de conversaciones en chats antiguos, permitiendo a los usuarios acceder rápidamente a contenidos específicos sin necesidad de reproducir los audios una y otra vez.

El uso de este servicio de WhatsApp es muy simple: solo hay que habilitar la opción en los ajustes y elegir el idioma preferido para descargar el paquete de datos correspondiente. Automáticamente, aparecerá un texto debajo de los audios que recibes, transcribiendo el mensaje de voz. WABetaInfo destaca el gran potencial de esta nueva herramienta para mejorar la accesibilidad de la aplicación.

WhatsApp ha avanzado con la versión beta para Android. Con la actualización 2.24.15.5, los usuarios de este sistema operativo desarrollado por Google pueden descargar paquetes de datos de idiomas y transcribir audios en inglés, español, portugués de Brasil, ruso e hindi.

Desde hace más de un año, la versión beta de WhatsApp para iOS ya cuenta con esta función. No obstante, a pesar del tiempo transcurrido, la transcripción automática no se ha habilitado para todos los usuarios de iPhone.

Actualmente, esta característica sigue en fase beta y está disponible solo para algunos usuarios, pero es probable que pronto se despliegue para todo el mundo.

Temas

WhatsApp