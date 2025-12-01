HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 2 de diciembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del martes, 2 de diciembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R. H.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:44

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este martes, 2 de diciembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Aries

La melancolía le hace añorar el pasado, sea práctico. Posibilidad de recibir un premio en una rifa o sorteo. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. Sus pies necesitan el cuidado de un podólogo.

Tauro

Intente compartir más cosas con su pareja. Sea precavido y asegure sus propiedades. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. Tendencia al agotamiento emocional.

Géminis

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

Cáncer

Tiene necesidad de mayor intimidad con su pareja. Debe eliminar los gastos innecesarios. Conseguirá pequeños triunfos en su mundo laboral. Ojo con las picaduras de insectos.

Leo

Las confidencias a su amor intensificarán su confianza. Se están revalorizando sus inversiones. Puede que le ofrezcan un puesto en otra empresa. Continúe con el ejercicio físico, le sienta muy bien.

Virgo

Diga a quien ama lo que lleva tiempo callándose. Estudie cuál es el banco que más le interesa. En su trabajo, estará rebosante de ideas originales. Enhorabuena, está fuerte y lleno de vitalidad.

Libra

El comportamiento de un amigo le va a afectar mucho. Por fin encuentra la seguridad económica que tanto desea. Lucidez en todos los problemas que el trabajo le plantea. Puede sufrir un pequeño desarreglo intestinal.

Escorpio

Alguien quiere conquistar a su pareja, no tendrá éxito. Su economía va bien, disfrútela. La competitividad laboral aumenta. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

Sagitario

La falta de relación estable, será por poco tiempo. Si es organizado, no debe temer por su economía. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Si padece alergias, no olvide sus revisiones.

Capricornio

Relaciones muy interesantes le darán qué pensar. Estabilidad económica. Sus intereses profesionales van viento en popa. Hacer deporte o caminar es importante para su salud.

Acuario

Olvide ese antiguo amor y mire al frente. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Piscis

Día colmado de satisfacción en el terreno afectivo. Puede llegar una cuantiosa cantidad de dinero. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Para relajarse, nada mejor que un baño caliente.

