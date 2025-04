«Hay un hombre muy malito en mitad del camino»

OLAYA SUÁREZ Martes, 16 de noviembre 2021, 16:44 Comenta Compartir

«Salí con el perro sobre las 8 de la mañana y me encontré el cadáver en el camino, en medio de un charco de sangre y con muy mal aspecto, al principio no me di cuenta de que era Javier». El hombre que la mañana del 16 de agosto de 2018 halló el cuerpo sin vida del concejal llanisco en el camino de Belmonte de Pría relató hoy en el juicio que llamó «rápidamente al 112». Volví a mi casa que estaba justo al lado, porque no llevaba el teléfono móvil encima, y llamé a los servicios de emergencia, me dijo la médica que le tomase el pulso y que le diese la vuelta, pero no se la di, los cadáveres para los forenses, hablan«, señaló. »Pobrecito Javier«, dijo al recordar aquella mañana en la que el refugio que escogieron él y su mujer hace ya catorce años para pasar temporadas festivas se tornó en una pesadilla.

Unas dos horas antes, «sobre las seis de la mañana», su esposa escuchó «voces fuertes, dos voces de hombre, parecía que nos habían entrado en casa, pasé miedo, pero cuando subía a contárselo a mi marido que seguía durmiendo, las voces pararon y yo entonces creí que habían sido unos jóvenes que volvían de fiesta, porque había fiestas por la zona», señaló la mujer, Prosiguió durante su breve intervención recordando cómo su esposo «salió a pasear al perro y a los cinco minutos volvió diciendo que iba a llamar al 112 porque había un hombre muy malito en mitad del camino».

Fueron dos de los cinco testigos que declararon durante la sesión de hoy del juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por el crimen del concejal y en el que cuatro hombres están acusados de asesinato: Pedro Nieva, el presunto inductor del crimen; Jesús Muguruza, el supuesto mediador, y los que sicarios que habrían matado al edil de Izquierda Unidad, Djillali Benatia y Maamar Kelii. La fiscalía y la acusación particular piden para cada uno de ellos 25 años de cárcel.

Testificó también otro de los vecinos del camino en el que mataron a Ardines. Con escuetos monosílabos, respondió de forma afirmativa a las preguntas formuladas por el abogado de Pedro Nieva: ¿Había tenido un enfrentamiento en un bar con Javier Ardines tiempo antes? ¿Ese enfrentamiento se debía a un comportamiento inadecuado de Ardines con su exmujer? Contestó que sí y también explicó que de saber que los problemas de su exmatrimonio iban a salir a relucir en el juicio, se habría «pensado más lo que decir a la Guardia Civil cuando hablé con ellos».

Otra de las personas que hoy pasó por la sala de vistas fue la mujer con la que Javier Ardines había quedado aquella mañana para que hiciese fotos desde su barco de pesca. Se trata de la esposa del médico de la zona y también amiga de la víctima y su viuda. «Habíamos quedado a las 6.15 delante de mi casa en Garaña, me pasaría a recoger. A los diez minutos le mandé un mensaje y le llamé pero me daba apagado, esperé hasta las siete menos cuarto y entré en casa, mi marido se estaba ya levantando porque ese día estaba de guardia (sería quien luego acudiría al lugar del crimen) y le dije que Javier no había aparecido, así que volvía para la cama». Sobre las 9 de la mañana su marido la llamó por teléfono para comunicarle que había fallecido. «Me llamó y me dijo: murió Ardines, al principio creí que era el padre de Javier, entonces pensé, claro, si murió el padre cómo iba a venir a recogerme, pero ya fue cuando me dijo, no, no, el que murió fue Javier».

Por último declaró de forma muy escueta el marinero que salía a faenar cada día con Javier Ardines en su barco La Bramadoria. «Habíamos quedado en el puerto, yo antes fui a llevar a unos amigos en coche, que volvían de fiesta y me fui directo al puerto», relató. A las preguntas del abogado de la defensa de Nieva de si había escuchado «algún rumor que relacionase a Javier Ardines con un alijo de fardos de drogas», primeramente contestó que no, pero al ser repreguntado dijo que sí, «lo había escuchado poco tiempo antes», en referencia al día de su muerte violenta.

El juicio se retomará el jueves con nuevos testigos, entre ellos la mujer con la que la víctima había mantenido relaciones íntimas horas antes de ser asesinado.