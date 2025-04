La brutal paliza de Laredo fue la consecuencia de un supuesto acoso de la víctima a una menor de 13 años

La brutal agresión de cuatro miembros de una misma familia de etnia gitana que apalearon este pasado domingo a otro hombre, también gitano, en un ... aparcamiento de un supermercado en Laredo (Cantabria), fue un ajuste de cuentas. Los numerosos golpes que estas personas propinaron a la víctima fueron la consecuencia del supuesto acoso que este hombre, de 63 años, venía sometiendo desde hacía tiempo a la hija del matrimonio, de tan sólo 13 años. Tres de los cuatro agresores han entrado en prisión y la cuarta, la mujer, que no golpeó a la víctima pero participó en los hechos, ha quedado en libertad provisional.

La familia, bien conocida en Bárcena de Cicero, donde reside, está integrada en el pueblo y trabaja en la venta ambulante. «Nunca han tenido ningún problema con nadie y era gente normal», señala el propietario de un negocio de la zona y que conoce bien a estas personas.

Ninguno de los cuatro detenidos por la agresión tenía antecedentes pero este domingo desataron la violencia para cargar contra este varón que presumiblemente se dedicaba a acosar a menores. Una persona con autoridad en la etnia gitana, y que conoce a la familia y al agredido, asegura que la víctima de los golpes había sido «desterrado» de Santoña, la localidad en la que residía -el destierro es el procedimiento que utilizan en esta cultura para alejar de la comunidad a un miembro conflictivo-.

🔴En plena calle de Laredo y a plena luz del día.



Brutal apaleamiento a un hombre: “Llamar a la Guardia Civil”



Los agresores ya han sido detenidos y la Guardia Civil investiga ya los hechos. pic.twitter.com/nsJ9rYiqFU — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) June 18, 2023

«Lo que tiene que quedar claro es que estas personas no iban a robar a ningún supermercado, ni pegaron a ningún guarda de seguridad. Todo eso es mentira», ha asegurado este hombre. «Lo que ha habido es una pelea que se ha resuelto de esta manera, que no me parece bien, pero es una cosa entre gitanos y por la causa del acoso a una niña, que es una barbaridad para cualquiera, pero que tiene mucha más importancia en nuestra cultura», matiza este hombre.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que la familia estaba en el supermercado cuando encontró al supuesto acosador. Un hombre que trató de seducir a la menor en repetidas ocasiones «con flores, llevándole preservativos, etc». En ese momento se caldearon los ánimos y comenzó la confrontación. Los detenidos, que han pasado esta mañana de lunes a disposición judicial, tomaron las barras con las que montan los puestos en los mercadillos y comenzaron a golpear al hombre.

Se defendió con un serrucho

Pese a que este trató de defenderse con un serrucho que utiliza para sus «chapuzas» de carpintería, terminó en el suelo, completamente ensangrentado y pidiendo auxilio. Cuando todo terminó fue trasladado al Hospital de Laredo y posteriormente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde se encuentra ingresado con pronóstico reservado.

La Guardia Civil detuvo el domingo a dos varones y una mujer, y posteriormente esta mañana de lunes detuvo al cuarto agresor, que es yerno y que había desaparecido tras lo sucedido. Todos huyeron en el momento de los hechos en una furgoneta roja que se encontraba hace unos días a la venta en la plataforma Wallapop. Un vehículo que resultó seriamente dañado porque en esa huida colisionó con otros automóviles que se encontraban estacionados en el aparcamiento donde se produjo la paliza.

Todos han sido puestos esta mañana a disposición judicial en el juzgado Laredo.