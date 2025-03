Herencias bestiales

Hace tiempo que las mascotas dejaron de ser simples animales de compañía para convertirse en algo más. Tanto es así que ya hasta se acuña ... un término nuevo para referirse a las personas que las consideran parte de la familia. Se les llama 'petparents' y en España existe una nutrida representación de este colectivo. Según los datos registrados este año, el 49% de los españoles convive con uno de estos animales, y ocho de cada diez los considera un miembro más del clan, el 74% los incluye en las fotografías que exponen con orgullo de sus seres queridos y un 7% se refiere a ellos como hijos, Un trato que algunos pretenden mantener incluso cuando ya no estén en este mundo. ¿Cómo? Asegurándose de que en su ausencia no les faltará de nada, incluyendo una disposición a su favor en su testamento, nombrándoles 'herederos'.

Como ocurre con casi todo, también en esto han sido los más poderosos los que han abierto el camino. Sonado fue el caso de Karl Lagerfeld, el diseñador de moda alemán considerado uno de los más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, de quien se dice que a su muerte en 2019 dejó a su gata Choupette la friolera de 1,2 millones de libras -algo más de 1,4 millones de euros- para garantizarle una vida de lujo, además de un chef, un guardaespaldas y varios cuidadores. El minino en cuestión tiene hasta una cuenta en Instagram y cuenta con más de 264.000 seguidores.

Antes que el modisto que relanzó Chanel, otro de sus colegas, Alexander McQueen, también quiso asegurarse de que sus tres canes estuvieran bien cuidados tras su muerte. Por eso, antes de quitarse la vida el 11 de febrero de 2010 escribió una nota en la que decía 'Cuidad de mis perros. Lo siento. Os quiero', después de reservar una partida de 50.000 libras -más de 59.000 euros- para atender sus necesidades.

Se dice que Sunny, Lauren y Sadie, los tres cocker spaniel de la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey, podrían recibir la suma de 30 millones de dólares -26,8 millones de euros- si ella muere antes que los canes. Aunque para 'amor extremo' por su mascota, el del recientemente fallecido Alain Delon, quien había expresado su deseo de que su perro Loubo fuera sacrificado a su muerte para que pudiera ser enterrado junto a él. Por suerte para el malinois belga de 10 años, la familia del actor francés no está dispuesta a respetar su última voluntad, lo que ha supuesto todo un alivio para los defensores de los animales.

Pero volviendo al tema de las herencias, en Estados Unidos, el país con el mayor número de animales domésticos del mundo -60 millones de canes por 47 de felinos-, el 45% de los dueños ya ha previsto algún tipo de plan financiero para cuando ya no puedan hacerse cargo de su perro o gato. ¿Y en España? ¿Cómo está la legislación en un país donde viven siete millones de perros y más de 430.000 gatos? Pues no, aquí las mascotas no pueden heredar, ni siquiera tras la aprobación en 2023 de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, aclaran desde Heritae, la primera startup del país especializada en la gestión integral de herencias.

Legados condicionados

«El Código Civil establece que sólo pueden heredar las personas físicas o jurídicas que tengan capacidad para suceder y que sobrevivan al testador», recuerda Miguel Gutiérrez, letrado de la firma. Pero existen algunas alternativas. «Cuando nos viene un cliente y nos pregunta qué puede hacer, nosotros siempre le recomendamos que incluya una disposición en el testamento, lo más detallada posible, que deje todo claro: quién va a cuidar de la mascota, los fondos de que va a disponer y demás», explica. «De no hacerlo así se debe alcanzar un acuerdo entre herederos, o será el órgano judicial el que decida a quién dárselo: a un heredero, un tercero, a una protectora...», añade.

Según apunta Gutiérrez, «tampoco se puede obligar a nadie» a que se haga cargo del animal de compañía. Pero sí que es posible condicionar la entrega que le correspondería como heredero al cuidado de la mascota. «E incluso privarle de los bienes dejados en el testamento en caso de que dejasen de hacerse cargo de ella», puntualiza el abogado.

Los especialistas de Heritae han constatado en los últimos años «un interés creciente» y un aumento de las consultas relacionadas con este asunto. Sin embargo, «normalmente las disposiciones en favor de los animales en las herencias no llegan a fructificar». «Tal vez, si la ley fuera un poco más laxa en este sentido saldría algo de locura a la superficie. Pero, de momento, no hay ninguna herramienta que lo permita ni creo que la vaya a haber a corto plazo», sostiene Miguel Gutiérrez.