Asesinada una mujer de 49 años a manos de su pareja, en Zaragoza La víctima ha recibido varias cuchilladas y el presunto autor de los hechos ya ha sido detenido

Una mujer de 49 años, Eugenia, ha muerto este martes a manos de su pareja, con la que convivía, en lo que se investiga como un posible caso de violencia de género. Los hechos han ocurrido en un piso del número 23 de la calle Privilegio de la Unión, en el zaragozano distrito de San José.

Los vecinos han llamado a la Policía Nacional entre las 8.15 y 8.30 horas de este martes, alertados por la bronca que procedía de la vivienda en la que residía la mujer asesinada y su pareja, según ha informado el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, en declaraciones a los medios de comunicación.

«Cuando se ha presentado la patrulla, el varón ha impedido la entrada al domicilio y se ha actuado por la fuerza», ha relatado Fernando Beltrán, quien se ha desplazado hasta el lugar en el que han ocurrido los hechos.

Allí, los agentes de Policía Nacional han encontrado a una mujer con varias cuchilladas en el cuerpo, es decir, con heridas producidas por arma blanca, ha añadido Beltrán. Tras intentar hacerle una maniobra para intentar salvarle la vida a la víctima, lo cual ha sido imposible, se ha confirmado el fallecimiento de la mujer.

Por otro lado, el delegado del Gobierno en Aragón ha confirmado que la pareja no constaba dentro del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

Igualmente, Beltrán ha especificado que en la inspección del domicilio no se han encontrado enseres pertenecientes a menores, de modo que, a falta de ampliar las investigaciones, no consta que la pareja tuviese hijos en común.

El presunto autor de los hechos, del que no ha trascendido la edad, ha sido detenido y se le tomará declaración.

La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación y se encuentra recabando toda la información 'in situ'. La Hermandad de la Sangre de Cristo se ha encargado de recoger el cadáver y trasladarlo a Instituto de Medicina Legal (IMLA) para la realización de la autopsia.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado en su cuenta de 'X' su «absoluta condena y repulsa» ante el asesinato machista ocurrido en el barrio de San José de la capital aragonesa. Ha trasladado su pésame y todo su cariño a la familia de la víctima.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también ha lamentado lo sucedido en la capital aragonesa: «Consternada por el asesinato de nuestra vecina, Eugenia Mercedes. Un nuevo crimen machista frente al que quiero expresar mi rotunda condena y mi cariño a los familiares y amigos de la víctima», ha escrito en 'X'.

«Mañana decretamos día de luto oficial y convocamos a todos los zaragozanos a un minuto de silencio, a las 12.00 horas en la puerta del Ayuntamiento, para mostrar nuestra repulsa a la violencia machista», ha añadido Natalia Chueca en el 'post'.

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha publicado en su perfil en 'X': «Otra mujer asesinada, esta vez en Zaragoza. 49 años. Otra vida y otra familia rota. No podemos acostumbrarnos. No podemos mirar a otro lado».

Con la confirmación del caso de Alicante, ocurrido el pasado 24 de octubre de 2025, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 35 en 2025 y a 1.330 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos.

De tal forma, en caso de confirmarse el presunto crimen machista en la ciudad de Zaragoza, sería el segundo esta semana y elevaría a 36 las asesinadas este año y a 1.331 desde 2003.

El último caso ocurrido en Aragón se produjo en 2024, en el municipio zaragozano de Ejea de los Caballeros, donde una mujer de 48 años perdió la vida a manos de su expareja.

