Si ganas dinero con Wallapop, Vinted, AirBnB... Cuidado con Hacienda

Redacción Hoy Miércoles, 13 de diciembre 2023, 17:38 Comenta Compartir

Hasta este momento, las transacciones entre particulares en plataformas de reventa, como Wallapop, Vinted, eBay, Milanuncios y AirBnB, escapaban al control tributario. La ausencia de facturas y la intermediación de la plataforma permitían que estas operaciones eludieran cargas fiscales. Sin embargo, esto va a cambiar.

Desde el 1 de enero de 2023, las plataformas digitales han estado declarando las operaciones en nombre de sus vendedores. Esta acción tiene como objetivo recopilar datos para presentar una declaración completa ante la Agencia Tributaria a partir del 1 de enero de 2024. Pero, ¿cómo afectará esto a los usuarios?

Según la normativa, el propósito de esta directiva es prevenir el fraude fiscal, obligando a las plataformas digitales a comunicar las rentas obtenidas por sus usuarios. Se incluyen todas las transacciones que involucren la relación económica entre particulares o entre particulares y empresas, abarcando alquileres de inmuebles, prestación de servicios, compraventa de bienes o alquileres de vehículos.

Sin embargo, no todos los usuarios estarán obligados a declarar ante Hacienda. La normativa establece límites máximos: aquellos que no superen las 30 ventas en un año y no generen más de 2.000 euros en ventas no estarán sujetos a esta nueva regulación. Las plataformas ya están informando a los usuarios sobre la recopilación de datos, incluyendo datos bancarios, ingresos trimestrales, número total de transacciones y tasas impositivas aplicadas.

Para el usuario promedio de estas plataformas, la experiencia no cambiará significativamente. Las plataformas se encargarán de completar la documentación necesaria, y no se aplicarán cargos adicionales siempre y cuando el volumen de las operaciones no levante sospechas. No obstante, si Hacienda considera que un usuario está llevando a cabo una actividad con fines comerciales, se requerirá el alta en el impuesto de actividades económicas correspondiente, con las consiguientes cargas fiscales establecidas.

Temas

Hacienda

Wallapop