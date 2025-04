«Ojo con las gangas», la Guardia Civil lanza un importante aviso sobre los jamones en España Estas son las recomendaciones para no caer en estafas con este producto.

El jamón se ha convertido en un plato fundamental de nuestra dieta mediterránea, sobre todo en fechas navideñas donde no falta un plato de jamón en la mesa. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. La Guardia Civil ha compartido un vídeo alertando sobre los problemas que puede acarrear caer en 'gangas' con este tipo de productos. Desde el organismo han ofrecido una serie de recomendaciones para distinguir un jamón de raza ibérica auténtico de otros que no lo son. «Hay que tener mucho ojo con las gangas», advirtió el agente del SEPRONA, dejando claro que debemos dudar de aquellas ofertas excesivamente económicas.

Según explica el agente del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), los consumidores deben estar atentos a ciertos detalles que garantizan la autenticidad del producto. El principal: los colores de los precintos y etiquetas. «Nunca podrá llevar una vitola que nos indique que estamos comprando un jamón de cebo y tenga un precinto rojo o negro», alerta.

Los colores de los precintos están claramente definidos por ley. El negro indica que el jamón es de bellota 100% ibérico, el rojo corresponde al jamón de bellota ibérico (no necesariamente de raza 100% ibérica), el verde identifica el jamón de cebo de campo ibérico y el blanco representa el jamón de cebo ibérico.

Otra de las claves que debemos tener en cuenta es verificar que el jamón cuente con un sello de certificación que corresponda con su etiqueta. Este distintivo asegura que el producto ha sido sometido a controles de calidad y cumple con las normativas establecidas para su categoría.

Además, la Guardia Civil recalca la importancia de adquirir jamones únicamente en establecimientos de confianza, como supermercados, mercados o tiendas especializadas. Esto podrá evitar que caigamos no solo un riesgo de fraude, sino también dudas sobre el estado higiénico del producto.