Guardia Civil alerta de nuevas estafas en plataformas de compra-venta online: cómo detectarlas y evitarlas

Irene Toribio Jueves, 13 de marzo 2025, 19:59 Comenta Compartir

Crecen las estafas en plataformas de compra-venta online. La Guardia Civil ha lanzado, a través de sus redes sociales, una alerta hablando sobre uno de los casos más recientes al respecto: una vendedora que ha perdido un teléfono valorado en 850 euros. ¿Cómo? Cayó en la trampa de los estafadores. La afectada había puesto a la venta su dispositivo en una reconocida plataforma de compra-venta, cuando una supuesta compradora le propuso realizar la transacción fuera del sitio web. Para justificar el pago, la vendedora recibió un correo electrónico falso que supuestamente provenía de la «Guardia Civil», explica un agente del cuerpo, «bueno, más que nosotros, la Guardian Civil», apunta e ironiza.

Así lo explican desde sus redes sociales: «Quería venderlo en una conocida plataforma de compra-venta. La compradora, sin embargo, le pidió que completase la transacción fuera de la plataforma. Para justificar el ingreso, le llega este correo donde dice que nosotros estamos controlando la transacción».

«Además, este correo procede de una cuenta que no es oficial, que es de un particular. Ella confía en este correo, envía el teléfono y no recibe ningún pago. No caigas en estas estafas. La Guardia Civil no controla ningún tipo de transacción», añaden en un vídeo que han compartido en TikTok.

«Por otra parte, desconfía cuando el comprador o vendedor te pida salir de la plataforma para completar el pago. Revisa las faltas de ortografía y recuerda que una plataforma o una institución no te va a mandar un correo desde una cuenta particular», aconseja.

Para prevenir estos fraudes, la Guardia Civil recomienda seguir una serie de pautas de seguridad:

- No completes transacciones fuera de la plataforma: Muchas estafas ocurren cuando compradores o vendedores insisten en realizar el pago fuera del sitio oficial.

- Verifica la autenticidad de los correos electrónicos: Las plataformas oficiales nunca envían mensajes desde cuentas personales ni con errores ortográficos.

- Desconfía de ofertas demasiado buenas para ser verdad: Si una oferta parece sospechosa, es mejor verificar antes de proceder con la transacción.

- Consulta fuentes oficiales: Ante cualquier duda, revisa las páginas oficiales de la plataforma o de las autoridades pertinentes.