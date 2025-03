'Another One Bites The Dust' ·

En la historia de la música, hay éxitos indiscutibles que alcanzan el pináculo de la popularidad de maneras, a veces, sorprendentes. Un ejemplo claro de ... esto es 'Another One Bites the Dust', una de las canciones más icónicas de Queen. Lo curioso de este éxito es que, en un principio, la banda estuvo cerca de no incluirla en su repertorio, ya que algunos de sus miembros dudaban de su potencial. Esta canción, caracterizada por su ritmo funky, se destaca en cada verso por una instrumentación minimalista y un ritmo constante que genera una atmósfera de tensión. Además, la interpretación vocal de Freddie Mercury es imponente, lo que, combinado con la letra, construye una narrativa poderosa. Pérdida, superación de obstáculos y traición son los temas que la envuelven.

A pesar de estas cualidades, la banda no estaba convencida de que la canción fuera lo suficientemente buena. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado gracias a la intervención de Michael Jackson. El Rey del Pop, tras escuchar el tema, quedó impresionado por su potencial y no dudó en instar a la banda a que lo lanzara. Fue su insistencia lo que llevó a Queen a decidirse. La canción, compuesta por el bajista John Deacon, fue finalmente lanzada el 22 de agosto de 1980. Contra todo pronóstico inicial, se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de la banda. Encabezó las listas en numerosos países, entre ellos España. Todo gracias a la intuición de Michael Jackson.

