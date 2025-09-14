El Gordo de La Primitiva del domingo premia con 148.032,48 euros a un acertante de segunda categoría

R. H. Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:21 Comenta Compartir

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva de este domingo 14 de septiembre la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 01 02 04 25 30. Número clave: 8.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo del próximo domingo, un único acertante podría ganar 3.783.636,00 euros.

En Segunda Categoría (5+0) sí hay un acertante que se ha llevado 148.032,48 en Avilés, Asturias.

Además, la popular apuesta cuenta hoy con un total de 35 acertantes de tercera categoría (4 + 1).