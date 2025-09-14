HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 14 de septiembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

El Gordo de La Primitiva del domingo premia con 148.032,48 euros a un acertante de segunda categoría

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada

R. H.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:21

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva de este domingo 14 de septiembre la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 01 02 04 25 30. Número clave: 8.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo del próximo domingo, un único acertante podría ganar 3.783.636,00 euros.

En Segunda Categoría (5+0) sí hay un acertante que se ha llevado 148.032,48 en Avilés, Asturias.

Además, la popular apuesta cuenta hoy con un total de 35 acertantes de tercera categoría (4 + 1).

Publicidad

Top 50
  1. 1 El hijo de Vara se casa en Mérida
  2. 2 Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079
  3. 3 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  4. 4 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  5. 5 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  6. 6 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  7. 7 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  8. 8

    Un lugar para perderse en Mérida
  9. 9 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  10. 10 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gordo de La Primitiva del domingo premia con 148.032,48 euros a un acertante de segunda categoría

El Gordo de La Primitiva del domingo premia con 148.032,48 euros a un acertante de segunda categoría