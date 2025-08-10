HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo 10 de agosto en Extremadura?

Loterías y apuestas

El Gordo de La Primitiva del domingo premia con 14.966 euros a 12 jugadores

La recaudación del sorteo ascendió a 3.642.006 euros

R. H.

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:27

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva de este domingo 10 de agosto la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 6, 25, 28, 34 y 51. Con el 9 de número clave.

La recaudación del sorteo ascendió a 3.642.006 euros

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 9.800.000 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

Sin embargo, la popular apuesta cuenta hoy con un total de 12 acertantes de tercera categoría (4 + 1) que se embolsan 14.966,69 euros cada uno.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 150 boletos acertantes, que recibirán 214,91 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos + Clave) existen 753 boletos acertantes, que recibirán 48,93 euros.

De Sexta Categoría (tres aciertos) existen 7.722 boletos acertantes, que recibirán 15,51 euros.

De Séptima Categoría (tres aciertos + Clave) existen 13.613 boletos acertantes, que recibirán 6,77 euros.

De Octava Categoría (dos aciertos) existen 125.716 boletos acertantes, que recibirán 3 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  2. 2

    El proveedor de huevos de Mercadona construirá una granja para 320.000 gallinas camperas en Extremadura
  3. 3 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  4. 4

    Exculpan al SES del intento de suicidio de un paciente en el Puente Real de Badajoz
  5. 5

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  6. 6 Tres personas resultan intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en la provincia de Cáceres
  7. 7 La Primitiva de este sábado deja un premio de más de 38.000 euros en Badajoz
  8. 8 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  9. 9

    Una empresa cacereña, en la trama de fraude fiscal por la que ha sido condenado Imanol Arias
  10. 10

    Jarilla vuelve a tener bar: «El pueblo está eufórico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gordo de La Primitiva del domingo premia con 14.966 euros a 12 jugadores

El Gordo de La Primitiva del domingo premia con 14.966 euros a 12 jugadores