El Gordo de La Primitiva del domingo premia con 14.966 euros a 12 jugadores

R. H. Domingo, 10 de agosto 2025, 22:27

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva de este domingo 10 de agosto la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 6, 25, 28, 34 y 51. Con el 9 de número clave.

La recaudación del sorteo ascendió a 3.642.006 euros

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 9.800.000 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

Sin embargo, la popular apuesta cuenta hoy con un total de 12 acertantes de tercera categoría (4 + 1) que se embolsan 14.966,69 euros cada uno.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 150 boletos acertantes, que recibirán 214,91 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos + Clave) existen 753 boletos acertantes, que recibirán 48,93 euros.

De Sexta Categoría (tres aciertos) existen 7.722 boletos acertantes, que recibirán 15,51 euros.

De Séptima Categoría (tres aciertos + Clave) existen 13.613 boletos acertantes, que recibirán 6,77 euros.

De Octava Categoría (dos aciertos) existen 125.716 boletos acertantes, que recibirán 3 euros.