El Gobierno aprueba más de 120 millones en ayudas para fortalecer y digitalizar los medios de comunicación

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de ayudas a medios de comunicación dotado con 124,5 millones de euros, una de ... las medidas recogidas en el Plan de Acción por la Democracia del Gobierno de España. El objetivo es fortalecer digitalmente al sector de los medios de información y comunicación, para preservar su competitividad y que pueda ofrecer información veraz a la ciudadanía, tal y como recoge el artículo 20.1 de la Constitución Española.

«El mercado privado de los medios de comunicación, y en particular, de aquellos dedicados a la información, sufre en la actualidad una serie de fallos de mercado que están erosionando el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información veraz, que es el fundamento para la formación de una opinión pública libre e informada. Detrás de esta situación hay dos causas principales: por un lado, la irrupción de las plataformas digitales de alcance mundial, que han detraído publicidad de los medios de comunicación y, por otro lado, la aparición de medios digitales con estrategias comerciales basadas en el clickbait, con escaso apego a la veracidad y calidad de la información», ha explicado en rueda de prensa el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El paquete de ayudas aprobado pretende facilitar que los medios de comunicación que basan su modelo de negocio en proporcionar a la sociedad información plural y veraz aprovechen las oportunidades y enfrenten los desafíos que presenta la ola tecnológica y digital en la que estamos inmersos. De este modo, España sigue la estela de buenas prácticas a nivel europeo. El informe 'Public Financing of News Media in the EU' encargado por la Comisión Europea estima que en Europa se asignaron 1.320 millones de euros a medios de comunicación privados, excluyendo publicidad estatal y reducciones de IVA. Dinamarca, Suecia, Austria, Francia, Italia y Bélgica figuran entre los países que consideran la financiación pública de medios privados como un mecanismo para apoyar la pluralidad y la democracia.

De los seis programas aprobados por el Consejo de Ministros, dos son convocatorias de ayudas que se abrirán a través de la entidad pública empresarial Red.es. La más voluminosa, el programa para la consolidación digital de la prensa, consta de 65 millones para ayudar a que los medios de comunicación incorporen tecnologías digitales en medios impresos de España, desde la mejora del acceso de los usuarios a contenidos on line a la renovación de infraestructuras digitales, pasando por la creación de contenidos innovadores en formatos digitales.

La segunda línea de ayudas será un Kit Digital de medios, con un presupuesto de 5 millones de euros, para fortalecer a los periódicos locales.

La tercera de las iniciativas contará con 15 millones de euros dirigidos al fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad y acciones de formación en este ámbito en los medios de comunicación, que se vehiculará desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) a través de convenios de colaboración.

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial impulsará dos convocatorias de ayudas, una con 10 millones de euros para financiar proyectos de I+D para la integración de la IA en la cadena de valor de los grandes y medianos medios de comunicación y otros 10 millones en fomento de la innovación basada en la compartición de datos.

El paquete se completa con 19,5 millones en préstamos para proyectos de digitalización y herramientas tecnológicas de difusión y gestión de contenidos para los medios de comunicación, que serán gestionados desde la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).