Expertos advierten: los grupos de WhatsApp del colegio pueden afectar la privacidad de las familias

Llega septiembre y con él la vuelta al cole. Preparación, compras, rutina... y, cómo no, los grupos de WhatsApp del cole. Esta aplicación de mensajería se ha convertido en una de las plataformas más utilizadas por padres y madres para organizar horarios, actividades extraescolares y hasta intercambiar fotos de los niños. Pero lo que en principio parece una herramienta práctica, también trae consigo ciertos riesgos: pérdida de privacidad, saturación de mensajes, críticas fuera de lugar e incluso problemas legales si no se usa de manera responsable.

Cada vez más asociaciones de consumidores alertan sobre estas prácticas y recuerdan que no todo vale. Desde la necesidad de contar con el consentimiento expreso antes de añadir a alguien, hasta el cuidado especial con las imágenes de menores, pasando por la importancia de no convertir el grupo en un muro de quejas o rumores, hay varias cuestiones clave que los padres deberían tener claras. Y así lo advierte la Asociación Española de Consumidores.

«Hay usuarios que denuncian haber sido incluidos en un grupo sin su expreso consentimiento», alertan. «También habría que distinguir entre los grupos de WhatsApp creados por el colegio para comunicaciones escolares entre profesores y padres de alumnos y/o entre profesores y alumnos. En este caso es necesario tener el consentimiento de los padres para poder realizar este tratamiento y que se tenga acceso a ciertos datos personales«, señalan. Esto mismo es aplicable a los grupos creados por las AMPA.

Por otro lado, estarían los grupos de WhatsApp creados entre padres de alumnos para comunicaciones escolares. «En este caso, los padres actuarían desde la perspectiva de su esfera personal, y no como personal vinculado al colegio, excluyéndose por tanto de la protección de datos personales y su normativa«, señalan desde la asociación.

Otro tema es el tratamiento de los datos de los menores, es decir, de los hijos. «Los niños merecen una protección específica de sus datos personales, ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos», advierten. En este sentido, los padres o tutores deben ser quienes les protejan. «La recogida y tratamiento de datos de menores de edad requieren ser consentidos por quien ostente la patria potestad o tutela de los menores. En el caso de que se compartan imágenes a través de WhatsApp o cualquier red social por parte del centro educativo se ha de tener en cuenta si las mismas forman parte o no de la función educativa del colegio«, añaden.

Recomendaciones de la Asociación Española de Consumidores 1 Estos grupos son exclusivos para ofrecer información. Así se debe compartir únicamente información relativa a la educación escolar de los niños y debemos asegurarnos que esa información es cierta y no se trata de un bulo. 2 Estos grupos no deben sustituir la agenda del niño. Los padres no deben asumir cargas que le correspondan a los menores de edad. 3 No se deben usar estos grupos para críticas al centro, profesores o padres. Esto tiene responsabilidades civiles en la medida que se hagan algunos contenidos inadecuados. 4 Se recomienda escribir sólo lo necesario para evitar una saturación de mensajes. 5 Por supuesto debemos respetar la privacidad. Así no se deben compartir fotos de menores de edad, profesores o del resto de padres sin consentimiento. Del mismo modo, no se deben compartir estas fotos fuera del grupo y sin permiso. 6 Finalmente, en caso de que exista alguna vulneración de derechos recomendamos solicitar asesoramiento previo y realizar denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos o tribunales en el caso de que la vulneración sea grave.

De esta forma, la Asociación Española de Consumidores pretende concienciar a los padres en un uso responsable de las tecnologías.

Además, la Ley de Protección de Datos (LOPDGDD y RGPD), y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puede imponer sanciones económicas si se incumplen las normativas. Por ejemplo:

Añadir a alguien sin consentimiento: Si agregas a un adulto a un grupo sin su autorización, puede considerarse un tratamiento ilegal de sus datos personales. La AEPD puede imponer multas leves de hasta 3.000 € en estos casos.

Compartir fotos de menores sin permiso: Si un padre comparte fotos de otros niños sin autorización, especialmente fuera de los fines educativos, también puede ser sancionable.

Las sanciones pueden ser más altas dependiendo de la gravedad y difusión del contenido.

Críticas públicas o mensajes difamatorios: Insultos, bulos o críticas hacia profesores o el colegio pueden generar responsabilidad civil y, en casos graves, denuncias legales.

